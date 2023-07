IstoÉ Gente Entrevista #2: ‘Tive nove overdoses por vício em cocaína’, revela Rafael Ilha

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 21/07/2023 - 17:15 Compartilhe

No segundo episódio de IstoÉ Gente Entrevista, apresentado por Letícia Sena, batemos um papo com o cantor Rafael Ilha, de 50 anos. O ex-integrante do Grupo Polegar falou sobre o início da carreira, vício em drogas, sua amizade com Gugu Liberato e apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Questionado se a fama lhe levou ao mundo das drogas, Ilha afirma que não: “Não foi a fama, o que me levou para as drogas foi a minha curiosidade. Tive nove overdoses por vício em cocaína. Eu tinha muitas convulsões devido o excesso de drogas.

Sobre as drogas que usou, o cantor revela: “Comecei com álcool, maconha, cocaína e depois fui para o crack. Hoje estou há 20 anos limpo”.

Na sabatina, Rafael Ilha ainda contou que atualmente dá palestras em empresas, faculdades, prefeituras e clínicas de reabilitação, onde conta a sua experiência pessoal. “Eu dou palestras de prevenção as drogas. As minhas palestras são muito legais, faço as pessoas dar risada, chorar, conto a minha história real”.

O podcast é produzido pela Axon Content em distribuição com a OLA PODCASTS e parceria com a arquiteta Cris Moura, EcoSimple e Armazém Decoração Afetiva.

