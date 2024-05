IstoÉ Gente Entrevista #13: ‘Ele está fazendo algo humano’, diz Sonia Abrão sobre ajuda de Davi ao RS

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 16/05/2024 - 17:18 Para compartilhar:

Com 40 anos de carreira, Sonia Abrão, 61, é bastante respeitada no meio artístico por sempre se posicionar e não ter papas da língua, seja qual for o assunto. Convidada do 13º episódio do IstoÉ Gente Entrevista, apresentado por Letícia Sena, a jornalista abriu o jogo sobre sua trajetória profissional, vida pessoal, o mundo dos famosos e algumas polêmicas.

À frente do vespertino “A Tarde É Sua”, na RedeTV!, recentemente Sonia celebrou os 18 anos do programa, que é um verdadeiro sucesso nas tardes da televisão brasileira. Na atração, a apresentadora fala sobre a vida das celebridades juntamente com um time de colunistas, além de fazer uma super cobertura do ‘Big Brother Brasil’, reality show da Globo que sempre dá o que falar.

Ao ser questionada sobre o que acha de Davi Brito, campeão do BBB24, estar sendo criticado por ter se voluntariado para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, fazer uma série de lives nos abrigos e expor a população das enchentes – e ainda tem ajudado arrecadar doações para o estado – utilizando o próprio Pix, o que também gerou repercussão negativa, Sonia Abrão saiu em defesa do baiano.

“Eu acho um absurdo, é coisa de quem não aceita a imagem dele. O que ele está fazendo é uma coisa tão boa, tão humana. O Davi sempre foi dedicado ao trabalho social”, opinou Sonia.

