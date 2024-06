IstoÉ Cultura: ‘Grande Sertão’, Paulo Miklos canta Adoniran, e livro de vencedora do Nobel; veja as dicas da semana

Carlos Carvalhoi Carlos Carvalho https://istoe.com.br/autor/carlos-carvalho/ 07/06/2024 - 11:00 Para compartilhar:

Às sextas-feiras, IstoÉ passa a publicar uma coletânea de dicas de artes e cultura para você se programar para os próximos dias e semanas e se divertir com opções de livros, filmes, séries, podcasts, espetáculos, shows, discos, peças de teatro ou exposições. Afinal, como diz aquela dos Titãs: “A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte”.

Nesta semana, entre os principais destaques estão o novo lançamento da vencedora do Nobel de Literatura Annie Ernaux, “Uma Mulher”, uma nova adaptação para os cinemas do clássico “Grande Sertão: Veredas”, de João Guimarães Rosa, e, por falar em Titãs, Paulo Miklos abre uma temporada de shows cantando Adoniran Barbosa, cuja vida o cantor retratou há pouco tempo no filme “Saudosa Maloka”.

Saiba mais detalhes abaixo e confira outras dicas da semana!

*

ISTOÉ CULTURA

Livros

“O Ouvidor do Brasil: 99 Vezes Tom Jobim”, de Ruy Castro

Em 99 crônicas recheadas de informações e histórias de bastidores, o jornalista e biógrafo Ruy Castro revela o lado humano, crítico e mordaz de Tom Jobim, que mudou a história da música brasileira com a bossa nova e suas canções, que influenciaram gerações de músicos e levaram o gênero para o mundo. Os textos formam uma espécie de perfil biográfico fragmentado de Tom, conduzido pela relação do maestro com o país. “O Ouvidor do Brasil” revela fatos inéditos, histórias de bastidores e informações sobre os grandes personagens da cena musical nos anos 1950 e 1960.

Companhia das Letras

295 págs.

Preço: R$ 69,90 físico / R$ 39,90 e-book

*

“Uma Mulher”, de Annie Ernaux

Vencedora do Nobel de Literatura em 2022, a francesa Annie Ernaux tem mais uma obra traduzida e lançada no Brasil. “Uma Mulher” narra as memórias que a autora guarda de sua mãe, escritas nos meses seguintes à sua morte. Com a tarefa de articular uma narrativa “entre o familiar e o social, o mito e a história”, Ernaux parte da mesma “linguagem neutra” de outros livros para escrever sobre a própria mãe, mas também sobre a vida de uma mulher. Em contato com a perda materna, o estilo seco assume um contorno visceral que vai direto ao coração das lembranças.

“Uma Mulher”, de Annie Ernaux (Trad. Marília Garcia)

Fósforo

64 págs.

Preço: R$ 64,90 físico / R$ 45,90 e-book

*

Lançamento + sessão de autógrafos

Na próxima terça-feira (11), às 18h, a escritora, podcaster e ex-VJ da MTV Gaía Passsarelli lança seu novo livro, “Tá Todo Mundo Tentando”, com uma bate-papo seguido de sessão de autógrafos na livraria Megafauna, em São Paulo. A obra é uma coletânea de crônicas publicadas pela autora inicialmente em sua newsletter de mesmo nome, mas que se encerra com um conto inédito. O livro traça um mapa entre registros cotidianos, memórias e vida urbana. Afinal, tá todo mundo tentando dormir, ler, escrever, ver filmes ou meditar.

“Tá Todo Mundo Tentando”, de Gaía Passarelli

Companhia Editora Nacional

184 págs.

Preço: R$ 69,90

Livraria Megafauna: av. Ipiranga, 200, loja 53, República, São Paulo/SP

Filmes

Adaptação de clássico da literatura brasileira

Chegou aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (6) a aguardada adaptação de “Grande Sertão: Veredas”, livro de João Guimarães Rosa. Originalmente publicada em 1956, a obra se passa entre o fim do século 19 e as primeiras décadas do século 20 nos sertões de Minas Gerais, Goiás e Bahia, mas no filme dirigido por Guel Arraes é trazida para os dias atuais, em uma grande comunidade da periferia chamada “Grande Sertão”. A guerra entre policiais e bandidos revela os conflitos entre lealdade e traição, vida e morte, Deus e o diabo. Riobaldo (Caio Blat) entra para o crime por amor a Diadorim (Luisa Arraes), um dos bandidos, mas nunca tem a coragem de revelar sua paixão.

“Grande Sertão”. Dir.: Guel Arraes / Roteiro: Guel Arraes e Jorge Furtado. Elenco: Caio Blat, Luisa Arraes, Rodrigo Lombardi e Eduardo Sterblitch. 114 min. Brasil.

*

Herdeira de ícone do suspense e do terror

Outra estreia nas telonas que vale a conferida é o debute da diretora Ishana Shyamalan, filha do cineasta M. Night Shyamalan (“O Sexto Sentido” e “Sinais”). Estrelado por Dakota Fanning, o longa conta a história de Mina, uma artista que acaba perdida em uma imensa floresta na Irlanda, onde encontra três figuras estranhas que são vigiadas e perseguidas por criaturas misteriosas todas as noites.

“Os Observadores”. Dir.: Ishana Shyamalan. Roteiro: A. M. Shine e Ishana Shyamalan. Elenco: Dakota Fanning, Georgina Campbell. Olwen Fouéré. 102 min. EUA.

Espetáculos

Saudosa Maloka – Paulo Miklos canta Adoniran

Nos dias 14 e 15 de junho, o eterno titã Paulo Miklos se apresenta no Sesc Pinheiros, em São Paulo, para lançamento da turnê nacional “Saudosa Maloka – Paulo Miklos canta Adoniran”. No show, canções assinadas pelo lendário sambista compositor de “Tiro ao Álvaro” e “Trem das Onze”, além da música que dá nome ao espetáculo, são entoadas pelo roqueiro que deu vida a Adoniran nos cinemas recentemente, no filme “Saudosa Maloka”, dirigido por Pedro Serrano. No espetáculo, Miklos divide a direção musical com Everson Pessoa (Quinteto em Branco e Preto).

Serviço: 14 e 15 de junho, às 21h. Duração: 90 min. Teatro Paulo Autran. Sesc Pinheiros, rua Paes Leme, 195. Classificação: 14 anos. Ingressos: R$ 60 (inteira); R$ 30 (meia) e R$ 18 (credencial Sesc) . sescsp.org.br/

*

Peça com participação de Ney Matogrosso

“O Homem Que Queria Ser Livro”, idealizada e protagonizada por Darson Ribeiro, ganha sessões na cúpula do Theatro Municipal de São Paulo, nos dias 23, 24 e 25 de junho, às 20h. A peça trata sobre o poder da superação e o sentido da vida, tendo nos livros seu alicerce. Após a perda de um ente querido, o protagonista busca o isolamento tornando-se um leitor voraz. Nessa solidão, para se defender da confusão mental que o invade, passa a encarnar, física e psicologicamente, diversos personagens de ficção, entre os quais o cavaleiro da triste figura, Dom Quixote. A montagem tem a canção “Coração de Luto” interpretada a cappella por Ney Matogrosso. Para as apresentações, a cúpula do Theatro Municipal será transformada numa grande biblioteca, como cenário para a peça.

Serviço: 24, 25 e 26 de junho, às 20h. Duração: 50 min. Theatro Municipal de São Paulo, praça Ramos de Azevedo, S/N, República. Informações: (11) 3367-7200. Classificação: Livre. Ingressos: R$ 33 (inteira) / R$ 16,66 (meia). sympla.com.br

Podcast

“Morte e Vida Javari”

A Agência Pública lançou nas principais plataformas de streaming de áudio, e em seu site, o primeiro episódio do podcast “Morte e Vida Javari”, que faz parte de um especial de reportagens sobre o Vale do Javari, na Amazônia, onde há cerca de dois anos foram assassinados o jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira. Antes de se tornar a segunda maior Terra Indígena do Brasil, a região do Vale do Javari, no oeste do estado do Amazonas, passou por diversas invasões e disputas pelo território.

A história começa com o massacre de povos indígenas que viviam no entorno do rio Javari, em 1874, quando ocorreu uma das primeiras invasões registradas na região. Era uma expedição militar chefiada por Antônio Luiz von Hoonholtz, um almirante da Marinha do Brasil que posteriormente receberia o título de Barão de Teffé por Dom Pedro II e seria de diversas formas homenageado pela própria Marinha. Neste episódio, você acompanha toda essa história que envolveu o Barão de Teffé e as invasões sequentes na região, que passou a ser invadida por seringueiros, a princípio, e depois madeireiros. Com novos conflitos armados e massacres ao longo do tempo.

“Morte e Vida Javari – Ep. 1: O Primeiro Massacre”, da Agência Pública. Duração: 54 min.