IstoÉ Cultura: livro sobre Os Paralamas do Sucesso, musical ‘Sweeney Todd’ em SP e exposição comemora 30 anos de ‘Friends’

Em “1,2,3,4! Contando o tempo com Os Paralamas do Sucesso”, o baterista João Barone conta a trajetória do trio formado por ele com Bi Ribeiro e Herbert Vianna com riqueza de detalhes, desde sua entrada “por acidente” após emprestar sua bateria e acabar substituindo um baterista ausente até os mais de 40 anos seguintes de sucesso.

Ao longo de 84 capítulos, Barone fala sobre o contrato para o primeiro disco, o convívio com outros grupos da geração, as farras nas turnês pelo Brasil e o apoteótico show no Rock in Rio de 1985, que mudou o patamar dos Paralamas do Sucesso.

Barone detalha desde os contratempos em viagens até a vitoriosa carreira internacional da banda, que se tornou fenômeno na América Latina e desbravou a Europa – inclusive, abrindo a primeira grande turnê solo do guitarrista Brian May, logo após o fim do Queen. O livro traz também momentos delicados e de extrema emoção, especialmente ao narrar o acidente de ultraleve com Herbert, em 2001, e as semanas de agonia que se seguiram, até a volta triunfal da banda.

O livro conta com prefácio e orelha dos jornalistas José Emilio Rondeau e Elisabeth Pacheco, respectivamente, e traz mais de 80 imagens do acervo pessoal de Barone, sendo quase todas inéditas, que incluem manuscritos de letras, credenciais de shows históricos, documentos e cartazes do início da carreira do trio.

“1,2,3,4! Contando o tempo com Os Paralamas do Sucesso”, de João Barone

Máquina de Livros

416 págs.

R$ 89 (físico) e R$ 49 (e-book)

***

‘Sweeney Todd’ volta a São Paulo em 2025

Em janeiro de 2025, o público poderá assistir ao retorno de Benjamin Barker aos palcos paulistanos: o musical Sweeney Todd volta a ser apresentado em curta temporada no Teatro Santander. Inspirada no livro “O Colar de Pérolas”, publicado em 1846 pelos escritores britânicos Thomas Peckett Prest e James Malcom Rymer, “Sweeney Todd – o Cruel Barbeiro da Rua Fleet” é uma fábula vitoriana macabra adaptada por Stephen Sondheim para a Broadway.

O musical conta a história de Benjamin Barker, barbeiro que se viu obrigado a ir embora de Londres por conta de uma briga com o cruel Juiz Turpin (Rodrigo Mercadante). Após 15 anos afastado da cidade, ele retorna sob o pseudônimo Sweeney Todd (Saulo Vasconcelos) e sedento por vingança.

Ao chegar ao lugar onde funcionava sua antiga barbearia, na Rua Fleet, Todd se depara com uma arruinada loja de tortas administrada pela Dona Lovett (Andrezza Massei). A partir daí, Todd e Lovett unem forças para que ele se vingue de Turpin, e ela faça sua loja crescer com tortas recheadas de ingredientes muito suspeitos.

“Sweeney Todd” conta com direção musical de Fernanda Maia e direção geral de Zé Henrique de Paula. A produção geral é de Adriana Del Claro. As apresentações contam com orquestra ao vivo, composta por nove músicos e elenco de 18 atores.

“Sweeney Todd – o Cruel Barbeiro da Rua Fleet”. Música e letras: Stephen Sondheim. Direção geral: Zé Henrique de Paula. Versão e direção musical: Fernanda Maia. Elenco: Saulo Vasconcelos, Andrezza Massei, Mateus Ribeiro, Rodrigo Mercadante, Dennis Pinheiro, Caru Truzzi, Gui Leal, Amanda Vicente e Pedro Navarro. Duração: 120 min (com 15 min. de intervalo). Classificação: 16 anos.

Teatro Santander. Complexo JK Iguatemi – Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041, Vila Olímpia, São Paulo. De 9 a 26 de janeiro de 2025. De quinta a domingo, às 20h; sessões extras de sábado e domingo, às 16h. Ingressos: de R$ 21,18 a R$ 300. sympla.com.br

***

‘Friends’ faz 30 anos e ganha exposição em São Paulo

Neste domingo, 22, a série “Friends” comemora 30 anos de sua estreia e os fãs brasileiros poderão começar a adquirir os ingressos para uma exposição em comemoração a uma das sitcoms de maior sucesso da história da TV, que deve inaugurar em São Paulo até o fim do ano, no Shopping Cidade São Paulo.

Na “The Friends Experience”, os fãs da série poderão recriar suas cenas favoritas e celebrar alguns dos momentos mais icônicos do programa em uma experiência interativa, como posar em frente à porta roxa de Rachel e Monica, relaxar como Chandler e Joey nas poltronas reclináveis, ajudando Ross a mover seu sofá ou sentando-se no icônico sofá laranja em um Central Perk totalmente recriado.

A pré-venda e venda geral de ingressos para a exposição serão anunciadas no dia 22, mas já há uma lista de espera para garantir seus lugares no site friendstheexperience.com

***

Após Rock in Rio, Gloria Gaynor faz apresentação única em São Paulo

A cantora estadunidense Gloria Gaynor, ícone da disco music que imortalizou o hit “I Will Survive”, se apresenta neste sábado, 21, em São Paulo, no Espaço Unimed, um dia depois de pisar no palco do Rock in Rio. Os ingressos custam a partir de R$ 230 e podem ser adquiridos na bilheteria da casa de espetáculos ou pelo site ticket360.com.br

Espaço Unimed. Rua Tagipuru, 795, Barra Funda, São Paulo. Abertura da casa: 20h. Início do show: 22h. Classificação: 16 anos.