‘Isso foi mal visto muitas vezes’, diz Paula Fernandes sobre fama de antipática

Com uma fama de antipática, Paula Fernandes, de 36 anos, explicou os motivos dos boatos negativos a perseguir. Ao ser entrevistada pelo canal “Papo de Música”, a cantora disse: “Era simplesmente a minha postura de chegar em um ambiente, eu estava ali para fazer o meu trabalho. Não estava ali para tomar cachaça com o contratante, não estava ali pra poder ficar de ‘trelelê’ com ninguém. Isso foi mal visto muitas vezes”.

Na sabatina, Fernandes ainda contou que antes de fazer sucesso tinha certeza de que seria famosa: “Eu nunca quis ser famosa, eu queria ser reconhecida pelo o que eu faço”.

Veja também:

Tatá Werneck fica revoltada após fã pedir para ela imitar Paulo Gustavo: ‘Você é imbecil?’

‘Toda raiva contra mim deveria se centrar em Bolsonaro’, diz Karol Conká

A sertaneja concluiu relembrando um momento complicado de sua vida, quando teve depressão aos 18 anos: “Nessa época eu não queria ouvir falar em música porque eu achava que o motivo de eu estar doente era música. Veio o entendimento de que a música não tinha nada a ver com aquela doença. Pelo contrário, ela poderia me trazer bem-estar e eu comecei a encarar a música de outra forma.”

Assista a entrevista na íntegra:

Veja também