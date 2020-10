“Isso é o que importa”, diz Monique Evans ao lado da filha, em indireta para ex

segundo jornal

Ciúme e bebedeiras teriam influenciado fim do casamento de Gusttavo Lima e Andressa

O fim do casamento entre o cantor Gusttavo Lima e a modelo Andressa Suita ainda está dando o que falar. Publicamente, o casal alega um desgaste normal da relação. Entretanto, segundo o Jornal Extra, o comportamento do cantor teria influenciado no fim da união. Fontes ligadas ao casal disseram ao Extra que as bebedeiras do […]