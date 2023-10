Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/10/2023 - 13:01 Para compartilhar:

TEL AVIV, 29 OUT (ANSA) – Os soldados das Forças de Defesa Israelenses (FDI) teriam entrado em violentos confrontos com combatentes do Hamas no norte da Faixa de Gaza, informou a imprensa local. Os homens do grupo fundamentalista islâmico teriam saído de um grande túnel. (ANSA).

