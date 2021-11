Israelense Strauss eleva lucro no 3º tri; vendas da 3corações sobem 37,1% em reais

JERUSALÉM (Reuters) – O fabricante de alimentos israelense Strauss Group informou nesta terça-feira aumento no lucro líquido do terceiro trimestre, ajudado pelo crescimento em seus negócios de água e café.

Strauss, fabricante de lanches, alimentos frescos e café, registrou lucro líquido ajustado de 204 milhões de shekels (66 milhões de dólares) no período de julho a setembro, ante 158 milhões um ano antes. A receita cresceu 5,7%, para 2,3 bilhões de shekels.

A receita de seu negócio principal em Israel aumentou 2,4%, para 976 milhões de shekels. Strauss disse que sua participação de mercado aumentou 0,4 ponto percentual, para 12,3%.

As vendas de café subiram 11,9% em relação ao ano anterior, para 953 milhões de shekels, e aumentaram 13,9%, excluindo os efeitos cambiais.

A Strauss é uma das líderes de mercado de café torrado e moído na Europa Central e Oriental.

No Brasil, sua joint venture 3corações relatou um crescimento de vendas de 37,1% em moeda local, embora as margens bruta e operacional tenham diminuído.

As vendas da Strauss Water cresceram 5,7%. As vendas em sua joint venture internacional com a Pepsico caíram 4,9%.

(Reportagem de Ari Rabinovitch)

Saiba mais