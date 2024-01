Israelense morre por míssil disparado do Líbano

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/01/2024 - 13:55 Para compartilhar:

Uma israelense morreu neste domingo (14) por um disparo de míssil procedente do Líbano que atingiu sua casa no norte de Israel, anunciaram as autoridades locais, depois de o Exército ter relatado a morte de seu filho no mesmo ataque.

O conselho regional Mevoot Hermon, que administra cerca de 15 cidades perto da fronteira com o Líbano, identificou a falecida como Mira Ayalon. Ela é mãe de Barak Ayalon, de 45 anos, cuja morte pelo mesmo disparo na localidade de Kfar Yuval foi anunciada horas antes pelo Exército.

