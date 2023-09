Israel volta a autorizar exportações de Gaza

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/09/2023 - 8:36 Compartilhe

As exportações da Faixa de Gaza para Israel foram retomadas neste domingo (10) com a reabertura da passagem fronteiriça de Kerem Shalom, segundo um responsável palestino, poucos dias após o seu encerramento devido a uma suposta tentativa de contrabando de explosivos.

O chefe do Estado-Maior do Exército israelense, Herzi Halevi, ordenou na semana passada a suspensão das exportações da Faixa de Gaza para Israel após uma tentativa frustrada de contrabando de explosivos, segundo um comunicado do Exército e do Ministério da Defesa.

Kerem Shalom é o único ponto de passagem israelense que leva mercadorias para a Faixa de Gaza, um empobrecido e pequeno território palestino controlado pelo movimento islâmico Hamas e onde vivem 2,3 milhões de pessoas.

A passagem foi reaberta na manhã de domingo, disse Raeed Fattouh, chefe do comitê presidencial de coordenação de bens, afiliado ao Fatah, o partido do presidente palestino Mahmoud Abbas.

Os empresários palestinos em Gaza já tinham alertado para uma “crise humanitária” devido ao encerramento da passagem fronteiriça.

Desde o início deste ano, pelo menos 227 palestinos morreram na violência decorrente do conflito, assim como 32 israelenses, uma mulher ucraniana e um italiano, segundo um balanço da AFP baseado em fontes oficiais.

