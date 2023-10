AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/10/2023 - 17:13 Compartilhe

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometeu neste sábado (7) usar todo o poder de Israel para “vingar” o ataque lançado pelo movimento islâmico Hamas a partir da Faixa de Gaza.

O exército “usará toda a sua força para destruir as capacidades militares do Hamas”, declarou Netanyahu na televisão. “Nós os atingiremos até o final e vingaremos com determinação este dia negro para Israel e seu povo”, acrescentou.

jjm-jd/kir/js/avl/ic

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias