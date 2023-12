Israel tinha o plano de ataque do Hamas um ano antes da invasão de 7 de outubro

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 01/12/2023 - 6:09 Para compartilhar:

As autoridades israelitas adquiriram os planos de batalha do Hamas que delineavam o sangrento ataque do grupo terrorista de 7 de Outubro, um ano antes de este acontecer – mas os militares e os serviços de inteligência israelitas rejeitaram o que foi considerado um plano “totalmente imaginativo” impossível de executar, de acordo com um relatório.

O projeto de 40 páginas – apelidado de “Muro de Jericó” pelas autoridades israelenses – mapeou os principais detalhes da invasão que levou ao dia mais mortal da história de Israel, mas não especificou uma data para quando tal ataque seria lançado, segundo informações do The New York Times, citando documentos, e-mails e entrevistas.

As autoridades israelenses folhearam o documento de 40 páginas apenas três meses antes do ataque terrorista que levou à morte de cerca de 1.200 pessoas em Israel e ao sequestro de outras 240.

“Surpreenda-os através do portão. Se o fizer, certamente prevalecerá”, afirma o topo do documento – uma citação do Alcorão que o Hamas tem repetido amplamente desde o ataque.

Os planos incluíam uma série de foguetes para forçar os soldados israelenses a entrar em bunkers e drones para derrubar câmeras de segurança – táticas usadas na invasão de 7 de outubro.

O documento também mostrou que o Hamas tinha acesso a informações militares israelitas sensíveis, mas as autoridades determinaram que o grupo terrorista era incapaz de levar a cabo um ataque de tão grande envergadura, ou possivelmente não estava disposto, e rejeitaram as preocupações sobre o assunto.

O Times afirma que, num caso, um soldado notou que um exercício de treino do Hamas parecia enquadrar-se nos planos detalhados no relatório, mas um comandante disse que o exercício fazia parte de um cenário “totalmente imaginativo” e não apontava para planos de batalha reais.

Os documentos traduzidos também detalhavam 60 pontos no muro fronteiriço entre Gaza e Israel, onde centenas de combatentes do Hamas afluíram para os ataques.

A localização e o tamanho das forças militares israelenses, centros de comunicação e outras informações sensíveis foram adicionalmente mencionados no plano, informou o Times.

As autoridades não revelaram como obtiveram o documento do Muro de Jericó, mas os registos mostram que este circulou amplamente entre os líderes militares e de inteligência israelitas durante o último ano, a maioria dos quais rejeitou os planos expansivos como estando além das capacidades do Hamas.

Pelo menos um analista veterano da Unidade 8200, a agência de inteligência de sinais de Israel, alertou em julho que o grupo terrorista vinha conduzindo um exercício de treinamento que refletia “o conteúdo do Muro de Jericó”, incluindo abater aeronaves israelenses, assumir o controle de uma base de treinamento militar e matando seus cadetes.

Suas preocupações foram rejeitadas por um coronel da divisão de Gaza, a entidade encarregada de patrulhar a fronteira, que disse que isso fazia parte de um cenário “totalmente imaginativo”, e não uma indicação da capacidade do Hamas de realizá-lo antes de dizer ao analista para “ espere pacientemente.”

“Refuto totalmente que o cenário seja imaginário”, escreveu o analista em trocas de e-mails criptografados vistos pelo The Times.

“É um plano concebido para iniciar uma guerra”, acrescentou ela. “Não é apenas um ataque a uma aldeia.”

O analista comparou os exercícios de treino à guerra de 1973, na qual os exércitos sírio e egípcio invadiram as defesas israelitas antes que Israel fosse capaz de se reagrupar e repelir a invasão – uma falha de inteligência há muito ensinada aos responsáveis ​​de segurança israelitas.

“Já passamos por uma experiência semelhante há 50 anos na frente sul em relação a um cenário que parecia imaginário, e a história pode se repetir se não tomarmos cuidado”, escreveu o analista nos e-mails.

As autoridades israelitas admitiram, em privado, que falharam catastroficamente na tentativa de impedir o sangrento ataque de 7 de Outubro.





Em Setembro de 2016, o gabinete do ministro da Defesa israelita compilou um memorando ultra-secreto descrevendo o fortalecimento das forças do Hamas, bem como a compra em massa de armas, bloqueadores de GPS e drones.

Uma invasão e tomada de reféns “levaria a graves danos à consciência e ao moral dos cidadãos de Israel”, disse na nota o então ministro da Defesa, Avigdor Lieberman.

Outro plano, obtido depois de os israelitas terem recuperado o Muro de Jericó, mostrou que o Hamas tinha “decidido planear um novo ataque, sem precedentes no seu âmbito” que envolveu uma “manobra em grande escala” destinada a esmagar a divisão de Gaza.

Os militares israelitas chamaram ao plano uma “bússola”, o que significa que duvidavam que o Hamas fosse capaz de levar a cabo tal ataque.

Israel e o Hamas concordaram na quinta-feira em interromper os combates por mais um dia, marcando o sétimo dia sem batalha.

Desde então, mais de 100 reféns foram libertados, já que a trégua está programada para terminar às 7h, horário local, de sexta-feira, a menos que outro acordo possa ser alcançado.

Ambos os lados concordaram em libertar uma parte dos reféns no âmbito do acordo.

Mais de 14 mil palestinos em Gaza, incluindo muitas mulheres e crianças, foram mortos no conflito, segundo dados do Ministério da Saúde controlado pelo Hamas.

