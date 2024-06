Israel terá alistamento obrigatório para judeus ultraortodoxos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/06/2024 - 14:01 Para compartilhar:

TEL AVIV, 25 JUN (ANSA) – O Supremo Tribunal de Israel decidiu, por unanimidade, que o governo não pode isentar os estudantes judeus ultraortodoxos (Haredi) do alistamento militar.

O serviço militar é obrigatório para homens e mulheres em Israel, mas uma lei de isenção diz que essa categoria pode se dedicar apenas ao estudo dos textos sagrados do judaísmo. O texto foi criado por iniciativa de David Ben Gurion, fundador de Israel, em 1948.

Na decisão, a corte afirmou que o Executivo não tem autoridade para determinar que a lei sobre o serviço militar não seja aplicada aos estudantes de yeshiva (escolas talmúdicas) sem um quadro legal adequado.

Com isso, o procurador-geral de Israel, Gali Beharav-Miara, determinou que o Ministério da Defesa recrute imediatamente 3 mil jovens ortodoxos às Forças de Defesa Israelenses (IdF).

Ele também solicitou a apresentação de um plano com medidas para aumentar o número de recrutas, à luz das atuais exigências do exército e para promover a igualdade. Estimativas indicam que há cerca de 67 mil jovens ortodoxos aptos ao alistamento.

A medida contraria o desejo do governo do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, que tem uma coligação com partidos Haredi.

O tribunal, contudo, considerou que o não-alistamento dessa categoria prejudica o efetivo no contexto da guerra na Faixa de Gaza, criando um cenário de desigualdade. (ANSA).