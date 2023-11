Israel sob pressão internacional após incursão militar em principal hospital de Gaza

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/11/2023 - 23:52 Para compartilhar:

O Exército israelense continua suas operações nesta quinta-feira (16) no principal hospital de Gaza, gerando críticas e preocupações internacionais em relação aos pacientes e aos milhares de deslocados pela guerra que encontraram abrigo no local.

A pressão internacional aumentou devido às incursões no hospital Al Shifa, que, segundo Israel e Estados Unidos, o Hamas usa para esconder infraestruturas de comando militar, algo negado pelo movimento islâmico.

O Exército israelense lançou uma operação nesta quarta-feira cedo neste complexo, mas depois retirou seus soldados e tanques, que, segundo um jornalista colaborador da AFP, reposicionaram-se ao redor do centro ao anoitecer.

Por volta da meia-noite desta quarta-feira, o exército anunciou uma nova operação no hospital, o maior da Faixa de Gaza, onde a ONU estima que cerca de 2.300 pessoas estejam amontoadas entre pacientes, pessoal médico e deslocados.

“Esta noite, realizamos uma operação seletiva no hospital Al Shifa. Continuamos avançando”, declarou o general de divisão Yaron Finkelman, responsável pelas operações israelenses em Gaza.

O Ministério da Saúde do território palestino controlado pelo Hamas disse que “bulldozers israelenses destruíram várias partes da entrada sul” do complexo de saúde.

Dezenas de soldados israelenses haviam invadido o hospital pela manhã, pedindo que “todos os homens a partir dos 16 anos” saíssem “para o pátio interno para se render”, de acordo com o repórter.

Os agentes israelenses foram de quarto em quarto, atirando para o alto, em busca de combatentes do Hamas. Cerca de 1.000 palestinos saíram para o pátio e alguns foram despidos e revistados em busca de armas ou explosivos.

O repórter informou que, antes de saírem do hospital, os soldados deixaram remédios, alimentos para lactantes e garrafas d’água.

Após a incursão, as forças de Israel afirmaram ter encontrado “armas e equipamentos militares” do Hamas no local, declarou seu porta-voz, Daniel Hagari.

Posteriormente, publicaram fotos de armas, granadas e outros artefatos de guerra, garantindo que foram obtidos em sua operação no hospital de Al Shifa. A AFP não conseguiu confirmar estas acusações com fontes independentes.

O Ministério de Saúde do Hamas afirmou, por sua vez, que o Exército israelense não encontrou “armas nem equipamentos militares” porque o grupo islamista “não autoriza” a posse de dispositivos bélicos nesses estabelecimentos.

A incursão no hospital Al Shifa provocou condenações internacionais e pedidos para que os civis palestinos sejam protegidos.

Pela primeira vez desde o início da guerra, o Conselho de Segurança da ONU pediu, nesta quarta-feira, “pausas humanitárias” na Faixa de Gaza.

O texto da resolução, aprovado com 12 votos a favor e três abstenções de Estados Unidos, Rússia e Reino Unido, instou “a pausas e corredores humanitários amplos e urgentes por um número suficiente de dias” para permitir a chegada de ajuda humanitária aos civis da Faixa de Gaza.

Considerado pelo Hamas como “totalmente responsável” pelo ataque em Al Shifa, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu a Israel que seja “extremamente cuidadoso” em suas operações no hospital.





O movimento islamista acusou Biden de ter dado “sinal verde” para a operação israelense depois que a Casa Branca afirmou que tanto o Hamas quanto seu aliado Jihad Islâmica operavam “um núcleo de comando e controle a partir de Al Shifa”.

“Não demos o aval para suas operações militares em torno do hospital”, declarou John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca.

O responsável por assuntos humanitários da ONU, Martin Griffiths, disse a Israel que “a proteção de recém-nascidos, pacientes, pessoal médico e todos os civis deve prevalecer sobre todas as outras questões”.

O presidente francês, Emmanuel Macron, também criticou os bombardeios “contra infraestruturas civis”. Seu contraparte turco, Recep Tayyip Erdogan, foi mais explícito: “Maldizemos o governo israelense”, disse.

Catar, mediador nas negociações sobre a libertação de reféns nas mãos do Hamas, pediu uma “investigação internacional” sobre os ataques israelenses aos hospitais de Gaza e qualificou a incursão em Al Shifa como um “crime de guerra”.

Testemunhas descreveram as terríveis condições dentro de Al Shifa, com suprimentos médicos escassos e famílias vivendo quase sem água ou comida, entre o cheiro de cadáveres em decomposição.

Em 7 de outubro, o Hamas executou um ataque surpresa no sul de Israel, no qual morreram quase 1.200 pessoas, além de ter sequestrado outras 240, segundo as autoridades israelenses.

Em resposta, Israel prometeu “aniquilar” o grupo islamista e bombardeia a Faixa de Gaza diariamente. Mais de 11.500 palestinos foram mortos nos ataques, incluindo mais de 4.700 menores de idade, segundo o Ministério da Saúde do Hamas.

O conflito em Gaza é “uma guerra contra a existência dos palestinos”, declarou o presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou, por sua vez, que “não há nenhum lugar em Gaza que não possamos alcançar”, prometendo eliminar o Hamas e resgatar os reféns.

O gabinete de governo do premiê divulgou uma carta em que sua esposa, Sarah Netanyahu, afirmava que uma mulher sequestrada pelo grupo islamista deu à luz em cativeiro.





Além dos bombardeios e a incursão terrestre, a Faixa de Gaza está cercada por Israel desde 9 de outubro, o que deixou a população do território em condições humanitárias desastrosas, sem produtos básicos.

A ONU informou que 200.000 palestinos fugiram do norte do território desde 5 de novembro, após a abertura de “corredores” de saída por parte de Israel. A organização afirma que 1,65 milhão dos 2,4 milhões de habitantes da Faixa estão deslocados.

Nesta quarta-feira, Israel permitiu a entrada de quase 23.000 litros de combustível no território palestino, informou a agência da ONU para os refugiados palestinos (UNRWA, na sigla em inglês), acrescentando que esta quantidade supre apenas 9% das necessidades diárias.

Martin Griffiths afirmou, por sua vez, que Israel decidiu não limitar o número de caminhões que transportam ajuda humanitária para Gaza.

