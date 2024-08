Israel se prepara para ataque ao Irã enquanto EUA trabalham para reavivar coalizão

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/08/2024 - 1:13 Para compartilhar:

Israel está se preparando para possíveis ataques do Irã e do Hezbollah nos próximos dias, e avalia que os ataques podem vir de várias frentes, informou a mídia hebraica no sábado.

Os EUA estão se esforçando para reavivar uma coalizão regional que, no início deste ano, conseguiu frustrar quase completamente um ataque direto anterior do Irã contra Israel, segundo relatos, enquanto autoridades israelenses admitem que, desta vez, pode haver danos e baixas.

Um ataque iraniano pode ocorrer já na segunda-feira, de acordo com o site Axios, que citou autoridades americanas e israelenses.

O Irã, seu aliado libanês Hezbollah e o grupo terrorista islâmico palestino Hamas culpam Israel pelo assassinato em Teerã na quarta-feira do líder do Hamas Ismail Haniyeh. Seu assassinato ocorreu poucas horas depois de um ataque reivindicado por Israel ter matado o chefe militar do Hezbollah, Fuad Shukr, na terça-feira à noite perto de Beirute. Israel assumiu a responsabilidade pelo assassinato de Shukr, mas não comentou oficialmente sobre Haniyeh, cuja morte o Hamas, o Irã e seus aliados culparam Israel.

Tanto o Irã quanto o Hezbollah juraram vingança pelos assassinatos ocorridos em meio a tensões já explosivas, tendo como pano de fundo a guerra em andamento de Israel contra o Hamas na Faixa de Gaza e os ataques do Hezbollah no norte de Israel, que o grupo terrorista apoiado pelo Irã diz serem em apoio a Gaza.

O sistema de segurança israelense está em “alerta máximo” e membros de uma coalizão internacional liderada pelos EUA — incluindo a Grã-Bretanha e estados árabes aliados — que visam frustrar potenciais ataques iranianos em “várias frentes” estão preparados para tentar detê-los e interceptá-los, informou a impensa local.

Entre as precauções tomadas estão patrulhas de aeronaves de combate e navios de guerra de países aliados na área, disse a reportagem, sem citar fontes ou fornecer mais detalhes.

A liderança de Israel vem discutindo como o país responderia a tais ataques, incluindo o que a rede descreveu como “uma prontidão para uma entrada em guerra total neste contexto”.

O site de notícias Ynet relatou de forma semelhante uma rodada de reuniões de segurança em Israel no fim de semana para se preparar para um ataque que poderia levar a uma guerra no que ele disse que poderiam ser “cinco frentes”, sem dar mais detalhes.

Os ministros foram informados para estarem prontos para qualquer cenário e que um ataque poderia ocorrer a qualquer momento e poderia envolver “milhares” de locais destruídos, disse o relatório.

Um alto funcionário israelense disse ao canal que Israel e os EUA podem ter dificuldades para impedir um ataque de várias frentes e que o país precisa se preparar para “muitas baixas”. No entanto, tal cenário também permitiria que Israel revidasse com mais força e veria o mundo se unir em torno de Israel, afirmou o funcionário.

O Canal 12 observou que a edição de sábado do jornal pró-regime iraniano Kayhan, em seu editorial, alertou que, em contraste com o ataque quase completamente frustrado do Irã contra Israel em abril, seu ataque desta vez teria como alvo áreas no interior de Israel, como Tel Aviv e Haifa, centros estratégicos e as casas de autoridades israelenses.

A rede também informou que milícias xiitas no Iraque estão ameaçando atacar alvos israelenses e americanos.

O Canal 12 disse que o assassinato de Haniyeh do Hamas em uma casa de hóspedes administrada pela Guarda Revolucionária Islâmica no coração de Teerã deixou o regime se sentindo “profundamente penetrado” e “completamente exposto” à inteligência israelense. A reportagem observou que o Irã já havia impactado Israel ao provocar o cancelamento de voos de várias companhias aéreas estrangeiras e ao induzir preocupação entre os israelenses sobre um ataque iminente.

No momento, as instruções do Comando da Frente Interna ao público israelense não foram alteradas.

O Ynet citou um oficial de segurança dizendo que a estratégia de não emitir novas instruções específicas ao público foi baseada em lições aprendidas no impasse de abril com o Irã.

“Uma das coisas que entendemos em abril é que precisamos manter a rotina. As instruções então fizeram o Irã aumentar o ataque”, disse a fonte. Se necessário, eles disseram, “as instruções serão rapidamente divulgadas”.

Em abril, o Irã lançou mais de 300 mísseis e drones contra Israel em resposta à morte de dois generais do exército em um ataque em Damasco que Teerã atribuiu a Israel.

A onda foi interceptada pelas defesas aéreas israelenses ao lado de uma grande coalizão de forças regionais liderada pelos EUA que incluía aviões de guerra britânicos e franceses, bem como, segundo relatos, recursos de inteligência e radar de algumas nações árabes. Alguns mísseis atravessaram o escudo, causando danos muito pequenos em uma base aérea, embora uma jovem beduína tenha ficado gravemente ferida por estilhaços de uma interceptação.

Os EUA, que prometeram ajudar a defender Israel do Irã, agora esperam reunir um conjunto coordenado de forças semelhante para impedir um ataque iraniano.

O site Axios citou no domingo três autoridades americanas e israelenses dizendo que um ataque iraniano poderia ocorrer na segunda-feira.

O general Michael Kurilla, comandante do CENTCOM dos EUA, deve chegar à região de Israel na segunda-feira, informou o site.

A viagem à região, onde ele está desde sábado, foi planejada antes dos acontecimentos recentes que alimentaram a ameaça de guerra, mas agora ele deve reunir a mesma coalizão de forças que ajudou a frustrar o ataque direto do Irã contra Israel no passado, de acordo com uma autoridade dos EUA.

O oficial disse que Kurilla fará visitas a vários países do Golfo, assim como Jordânia e Israel. Em particular, os EUA querem que a Jordânia permita novamente que jatos americanos e israelenses entrem em seu espaço aéreo para interceptar drones iranianos que chegam.

No entanto, o relatório disse que Washington está preocupado que possa ser mais difícil garantir a mesma cooperação de países regionais em meio aos sentimentos anti-Israel sobre o assassinato de Haniyeh.

Autoridades americanas acreditam que a resposta iraniana será semelhante ao ataque de abril, mas pode ser maior e incluir também fogo do Hezbollah do Líbano.

Axios observou que autoridades dos EUA e de Israel disseram que não sabem se o Hezbollah se juntará a um ataque iraniano ou buscará vingança em um ataque separado próprio. As autoridades disseram que tanto o Irã quanto o Hezbollah ainda não concluíram seus preparativos de ataque ou obtiveram aprovação final no nível político.