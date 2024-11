Israel se aproxima de cessar-fogo no Líbano, diz mídia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/11/2024 - 17:01 Para compartilhar:

TEL AVIV, 25 NOV (ANSA) – Os presidentes dos Estados Unidos e da França, Joe Biden e Emmanuel Macron, deverão anunciar na próxima terça-feira (26) o cessar-fogo do conflito entre Israel e Hezbollah no Líbano.

De acordo com a imprensa americana, citando um alto funcionário do governo local, os dois países concordaram com os termos de um acordo para colocar um ponto final no conflito.

“Acreditamos que chegamos a um acordo. Estamos na linha do gol, mas ainda não passamos ela. O gabinete israelense tem que aprovar o acordo na terça-feira, mas até lá sempre pode dar errado”, opinou a fonte.

A mídia americana também informou que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, aprovou o documento durante uma consulta com autoridades.

“Estamos talvez perto de um cessar-fogo no Líbano, esperamos que seja verdade e que não haja nenhum retrocesso de última hora. Será um pouco mais complicado em Gaza, mas todos trabalhamos para atingir este objetivo”, afirmou o vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional americano, John Kirby, alertou que o cessar-fogo em Beirute está “próximo”, “mas não será finalizado até que todos os detalhes sejam acordados”.

Embora as partes tenham avançado rumo ao cessar-fogo na região, as Forças de Defesa de Israel (IDF) anunciaram que 25 alvos ligados ao Hezbollah em território libanês foram atingidos em cerca de uma hora. (ANSA).