Israel revida e lança ataque contra o Irã

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 19/04/2024 - 5:31 Para compartilhar:

Mídia iraniana aponta que explosões foram registradas na cidade de Isfahan, que abriga centrais nucleares, mas não há registro de danos significativos. Ação ocorre dias após ataque do Irã a Israel e marca nova escalada.Israel lançou um ataque contra o Irã na noite de quinta-feira (18/04), mas a escala da ação ainda é incerta. Segundo membros do governo dos Estados Unidos, citados pela imprensa americana, os israelenses lançaram pelo menos um míssil contra o Irã.

Veículos da imprensa iraniana apontam que foram registradas explosões em Isfahan, uma cidade na região central do país, que abriga bases militares e centrais nucleares.

Segundo a imprensa iraniana, defesas aéreas do país também teriam derrubado pelo menos três drones e até o momento não foram registrados danos significativos no país.

A emissora estatal IRIB, minimizou os relatos de um ataque, apontando que Isfahan está "segura e a salvo". Outra agência iraniana confirmou as medidas de defesa tomadas na base se Isfahan, que abriga caças americanos F-14 adquiridos antes da Revolução Islâmica de 1979.

Já a Agência Internacional de Energia Atômica disse que não observou até o momento danos às instalações nucleares do Irã, confirmando os relatos iranianos.

Imagens divulagas pela mídia iraniana também mostraram canhões antiaéreos de prontidão próximo a uma usina de conversão de urânio em Isfahan, onde se localizam três pequenos reatores de fabricação chinesa. O local é utilizado para a produção de combustível para o programa nuclear civil iraniano. A cidade também abriga um local subterrâneo de enriquecimento de urânio que teria sido alvo de tentativas de sabotagem por parte de Israel.

O governo israelense ainda não confirmou oficialmente a ação. Um membro da administração do premiê Benjamin Netanyahu, falando em anonimato, disse ao jornal americano Washington Post que a ação tem o objetivo de mostrar os iranianos que os israelenses têm capacidade de lançar um ataque no interior do Irã.

Autoridades dos EUA, de forma anônima, disseram à Reuters que o país não está envolvido no ataque, mas que foi notificado por Israel sobre a ação.

Um alto funcionário iraniano disse à agência Reuters na sexta-feira, após o ataque israelense, que não há no momento nenhum plano de retaliação imediata.

A ação marca uma nova escalada nas tensões entre os dois países e ocorre seis dias depois de o Irã lançar um ataque sem precedentes contra Israel. No último sábado (13/04), o regime de Teerã lançou cerca de 300 aéreas contra o solo israelense, entre drones e mísseis. Israel afirmou que conseguiu derrubar 99% das armas com seus sistemas antiaéreos e auxílio de aliados na região. Não foram registrados danos significativos e o Irã sinalizou antes mesmos de os drones alcançarem seus alvos que a ação seria limitada.

O Irã, por sua vez, afirmou que o ataque de sábado foi uma reposta a um bombardeio a um complexo diplomático do país em Damasco, no início do mês, que o regime atribuiu a Israel.

(Mais informações em instantes)