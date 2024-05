Israel revida ataque e lança mísseis contra suposta base do Hamas em Rafah

A demonstração de força – o Hamas afirmou ter disparado mais de 100 mísseis – demonstra a resiliência do grupo terrorista à medida que a guerra se aproxima do seu oitavo mês.

Autoridades israelenses disseram que isso prova que os militares precisam terminar o trabalho e invadir a cidade do sul de Gaza, apesar das objeções da administração Biden e de uma ordem do Tribunal Penal Internacional para não entrar.

O braço militar do Hamas, as Brigadas al-Qassam, alegou que o ataque tinha como alvo Tel Aviv e era uma resposta direta ao que chamou de “massacres sionistas contra civis”, de acordo com o canal Telegram dos terroristas.

O número de mortos em Gaza ultrapassou os 36 mil, segundo o Ministério da Saúde gerido pelo Hamas, que não faz distinção entre civis e membros do grupo.

Embora as autoridades israelenses não tenham relatado quaisquer vítimas ou danos causados ​​pelo ataque com foguetes, o ataque de domingo representa o primeiro ataque com mísseis de longo alcance a partir de Gaza desde janeiro.

Os militares israelenses disseram que pelo menos oito projéteis cruzaram a fronteira de Rafah, onde as Forças de Defesa de Israel foram destacadas para eliminar alguns dos últimos batalhões restantes do Hamas.

Juntamente com as sirenes soando em Tel Aviv, o ataque com foguetes também disparou alarmes em Herzliya, Kfar Shmaryahu, Ramat Hasharon, Petah Tikva e outras comunidades.

Pelo menos um veículo que foi parado enquanto se dirigia para uma escola no Kibutz Sa’ad, perto da fronteira com Gaza, foi atingido por um foguete, segundo a emissora pública israelense Kann.

Benny Gantz, membro do gabinete de guerra do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, disse que o ataque de domingo foi uma demonstração clara das capacidades terroristas do Hamas e uma prova da razão pela qual as FDI precisam continuar a sua operação em Rafah, que recebeu críticas de líderes mundiais.

“Os foguetes disparados hoje de Rafah provam que as FDI devem operar em todos os lugares onde o Hamas ainda opera e, como tal, as FDI continuarão a operar sempre que necessário”, disse Gantz, de acordo com o Times of Israel .

“O mundo deve saber: aqueles que ainda mantêm os nossos reféns em cativeiro, disparam contra as nossas cidades e continuam a propagar o terror são responsáveis ​​pela situação”, acrescentou. “Os terroristas do Hamas são criminosos de guerra e pretendemos fazê-los pagar pelos seus crimes – mais cedo ou mais tarde.”

A guerra entre Israel e o Hamas atingirá oito meses na próxima semana, marcando 245 dias desde que o grupo terrorista invadiu Israel em 7 de outubro e matou mais de 1.200 pessoas e sequestrou cerca de 250 outras.

Israel disse que a guerra continuará até que todos os reféns sejam libertados e Gaza não seja mais uma ameaça ao Estado judeu.