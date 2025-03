Israel retoma operações por terra em Gaza e controla Netzarim

TEL AVIV, 19 MAR (ANSA) – O Exército de Israel disse nesta quarta-feira (19) que retomou as operações por terra na Faixa de Gaza e reassumiu o controle do corredor de Netzarim, que corta o centro do enclave palestino.

Segundo um porta-voz das Forças de Defesa Israelenses (IDF), o objetivo é “expandir a área de segurança” e criar uma zona de amortecimento entre a metade sul e a parte norte do território.

As tropas do país haviam se retirado do corredor de Netzarim em 9 de fevereiro, no âmbito do acordo de cessar-fogo que estava em vigor em Gaza na ocasião. Essa faixa de terra tem seis quilômetros de extensão e vai da fronteira israelense até o Mar Mediterrâneo, dividindo o enclave em dois.

A trégua, no entanto, foi rompida na madrugada da última terça (18) por Israel, que acusa o Hamas de rejeitar repetidas ofertas de extensão do cessar-fogo por parte dos Estados Unidos e de preparar novos atentados terroristas, alegações negadas pelo grupo.

O reinício da guerra foi condenado por grande parte da comunidade internacional, incluindo a Organização das Nações Unidas (ONU) e a União Europeia, que se disseram “chocadas” com os bombardeios israelenses. Já os EUA culparam o Hamas pela retomada do conflito.

Desde a última segunda-feira (17), pelo menos 970 pessoas morreram em ataques em Gaza, segundo o Ministério da Saúde local. (ANSA).