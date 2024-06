Israel resgata quatro reféns em operação que deixou 210 mortos em Gaza, segundo Hamas

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/06/2024 - 18:25 Para compartilhar:

O Exército israelense anunciou neste sábado (8) que libertou quatro reféns durante uma “complexa operação diurna” em um campo de refugiados no centro da Faixa de Gaza que, segundo o Hamas, deixou pelo menos 210 mortos e centenas de feridos.

Após oito meses de guerra entre Israel e o Hamas, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, enfrenta pressão internacional pela ofensiva, mas também das famílias dos reféns sequestrados durante o ataque do movimento islamista palestino de 7 de outubro, que desencadeou o conflito.

O Exército de Israel anunciou neste sábado que resgatou quatro reféns israelenses vivos após uma “complexa operação diurna” em Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza.

Trata-se de uma mulher – Noa Argamani, de 26 anos – e três homens: Almog Meir Jan, 22; Andrei Kozlov, 27; e Shlomi Ziv, 41.

Todos foram “sequestrados” no festival de música eletrônica Nova e estavam em “boas condições” de saúde, segundo militares.

As forças de segurança “provaram que Israel não se renderá ao terrorismo e age com criatividade e uma coragem que não conhece limites para trazer para casa os nossos reféns”, afirmou o primeiro-ministro em comunicado.

No mesmo dia, a polícia israelense informou a morte do agente Arnon Zmora, que ficou ferido durante a operação.

O Hamas relatou, por sua vez, que pelo menos 210 pessoas foram mortas durante estes ataques israelenses.

“O número de vítimas do massacre da ocupação israelense no campo de Nuseirat aumentou para 210 mártires e mais de 400 feridos”, afirmou a assessoria de imprensa do governo do Hamas em comunicado.

Diante deste cenário, o líder do grupo islamista, Ismail Haniyeh, afirmou neste sábado que a “resistência continuará” após confrontos no campo de refugiados.

O presidente americano, Joe Biden, em visita de Estado à França, prometeu que Washington trabalharia até que “todos” os reféns israelenses fossem libertados e um acordo para um cessar-fogo fosse alcançado.

Milhares de manifestantes pró-palestinos se reuniram neste sábado em frente à Casa Branca, em Washington, para protestar contra as políticas de Biden, que classificam como demasiadamente conciliatórias com Israel.

O chefe de Estado da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou, por sua vez, que o seu governo suspenderá as exportações de carvão para Israel enquanto a guerra em Gaza continuar.

– “Triunfo milagroso” –

A guerra eclodiu em 7 de outubro, após o ataque do Hamas ao sul de Israel, no qual milicianos islamistas mataram 1.194 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais israelenses.

O grupo fez 251 reféns, dos quais 116 permanecem detidos em Gaza, incluindo 41 que estariam mortos, segundo o Exército israelense.

Em resposta, Israel lançou uma ofensiva que já matou pelo menos 36.801 pessoas em Gaza, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do território palestino, governado desde 2007 pelo Hamas.

O Fórum das Famílias de Reféns celebrou um “triunfo milagroso” após o anúncio da libertação dos reféns em Nuseirat.

À noite, milhares de israelenses saíram às ruas de Tel Aviv, como fazem todas as semanas, para exigir um acordo que permita a libertação dos reféns que permanecem em cativeiro.

Antes de anunciar a libertação dos quatro reféns neste sábado, o Exército israelense indicou que estava atacando “infraestruturas terroristas” no setor de Nuseirat.

Um porta-voz do hospital dos Mártires de Al Aqsa em Deir al Balah, perto de Nuseirat, anunciou a morte de 15 pessoas devido a “pesados bombardeios israelenses”.

Testemunhas relataram intensos combates entre o Exército e os combatentes palestinos nos campos de refugiados de Al Bureij e Al Maghazi.

– “Enorme explosão” –

No norte, cinco pessoas morreram e sete ficaram feridas em um bombardeio aéreo noturno contra uma casa na Cidade de Gaza, segundo um médico e a Defesa Civil do território palestino.

“Ouvimos uma enorme explosão (…) Fomos ao local e descobrimos restos humanos de crianças, mulheres e idosos”, contou Mohamad Abu Nahl à AFP.

Vários bombardeios de artilharia atingiram Rafah, uma cidade no extremo sul, na fronteira com o Egito, onde o Exército israelense iniciou operações terrestres no início de maio.

A imprensa israelense afirmou que Benny Gantz, importante membro do gabinete de guerra, deve anunciar sua renúncia neste sábado. No entanto, ele cancelou uma entrevista coletiva pouco antes do anúncio sobre os reféns.

Em 18 de maio, Gantz deu um ultimato a Netanyahu exigindo a adoção de um “plano de ação” para o pós-guerra na Faixa de Gaza. Segundo ele, sem este plano, seria “obrigado a renunciar ao governo”.

Netanyahu pediu, por meio de uma postagem na rede social X, que Gantz não abandone o governo, destacando que havia chegado o momento de “unidade, não de divisão”.

Os esforços diplomáticos para um cessar-fogo permanecem paralisados, apesar das discussões no Catar esta semana e após o presidente americano, Joe Biden, ter anunciado um plano.

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, viajará a Israel, Egito, Catar e Jordânia na próxima semana para tentar promover diálogos, anunciou Washington.

Segundo o Wall Street Journal, que cita fontes próximas às negociações, o Catar e o Egito ameaçaram prender e expulsar os líderes do Hamas de Doha, onde residem, caso não aceitem uma trégua com Israel.

bur-gl/ib/mas-hgs/mb/yr/ic/jb