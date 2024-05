Israel reporta quatro soldados mortos no norte de Gaza

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/05/2024 - 13:46 Para compartilhar:

O Exército israelense informou que quatro de seus soldados morreram nesta sexta-feira (10) quando um “artefato explosivo” atingiu a Cidade de Gaza, no norte da Faixa de Gaza.

“Os quatro soldados morreram (…) devido a um artefato explosivo, perto de uma escola no bairro de Zeitoun” na Cidade de Gaza, indicaram as forças israelenses à AFP.

Uma declaração militar afirmou que outros dois militares, incluindo um oficial, ficaram “gravemente feridos” pela explosão.

O Exército também relatou outros dois soldados feridos em um confronto no sul de Gaza e detalhou que foram levados para um hospital.

Vários grupos armados reivindicaram uma série de ataques nesta sexta-feira no território palestino, governado pelo movimento islamista Hamas desde 2007.

As Brigadas Al Quds, o braço armado da Jihad Islâmica, assumiu em um comunicado a detonação de “um campo de minas e artefatos terrestres altamente explosivos” no bairro de Zeitoun.

Por sua vez, o braço armado do Hamas, as Brigadas Ezzedine Al Qassam, reivindicou anteriormente um ataque contra soldados israelenses no leste de Rafah, no extremo sul da Faixa, onde as tropas israelenses lançaram uma incursão na terça-feira.

As últimas mortes elevam para 271 as baixas do Exército israelense em Gaza desde o início de sua ofensiva terrestre em 27 de outubro.

O conflito começou em 7 de outubro com o ataque do Hamas contra o sul de Israel, que deixou 1.170 mortos, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP com base em dados oficiais israelenses. Também foram sequestradas 250 pessoas.

A retaliação de Israel contra Gaza já causou 34.904 mortes, de acordo com o Ministério da Saúde do território.

