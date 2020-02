Israel rejeita turistas da Itália após novo caso de vírus

TEL AVIV, 27 FEV (ANSA) – A Autoridade de Imigração de Israel recusou nesta quinta-feira (27) a entrada no país de passageiros vindos da Itália, terceira nação com mais casos de coronavírus em todo o mundo. Segundo o site “Ynet”, pelo menos 25 cidadãos, sendo 19 italianos e outros estrangeiros, que estavam em um voo de Bergamo precisaram retornar para o território italiano.

Além disso, os israelenses também barraram outros 23 passageiros que desembarcaram no aeroporto Ben Gurion em Tel Aviv de um voo de Veneza e nove de um voo de Milão. Todos serão enviados para Roma. A decisão foi tomada depois que o Ministério da Saúde de Israel confirmou hoje cedo que um homem que havia retornado da Itália nos últimos dias “contraiu o coronavírus”. O governo, no entanto, não deu mais detalhes sobre o estado de saúde do infectado, afirmando apenas que a pessoa foi colocada na área de quarentena do hospital Sheba, perto de Tel Aviv. O Ministro do Interior de Israel, Arie Deri, por sua vez, anunciou que um decreto que impede a entrada de passageiros da Itália no país já foi assinado. O novo caso de coronavírus eleva para sete o número total de contaminados. Os outros seis contraíram a doença a bordo de um navio de cruzeiro que ficou em quarentena por duas semanas no Japão. (ANSA)