Israel reduz para 1.200 número de mortos em ataque do Hamas em 7/10

Israel reduziu de 1.400 para 1.200 o número de mortos no ataque do Hamas ao seu território em 7 de outubro, informou, nesta sexta-feira (10), um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores.

“Trata-se de uma estimativa atualizada”, disse Lior Haiat, sem dar mais explicações sobre o novo número.

“Este número inclui os trabalhadores estrangeiros e pessoas de outras nacionalidades”, informou a Chancelaria israelense em um comunicado em separado.

“Este balanço não é definitivo. Trata-se de uma nova estimativa que pode ainda evoluir em função da identificação dos corpos”, acrescentou a nota.

O novo balanço de 1.200 mortos, a maioria civis, foi mencionado inicialmente em um comunicado do Ministério das Relações Exteriores.

“Os terroristas do Hamas assassinaram a sangue frio 1.200 pessoas e sequestraram 240, incluindo bebês, crianças, mulheres e idosos”, prosseguiu o comunicado.

Desde o ataque de 7 de outubro, o mais grave desde a criação do Estado de Israel, em 1948, as autoridades do país realizam um complexo trabalho de identificação dos corpos encontrados em vários locais do sul de seu território.

O balanço anterior de 1.400 mortos foi estabelecido na semana seguinte aos ataques e foi mantido desde então.

A ação dos milicianos do Hamas levou à guerra em que Israel prometeu “aniquilar” o grupo islamita palestino que governa a Faixa de Gaza.

Os bombardeios incessantes de Israel a este território deixaram até o momento mais de 11.000 mortos, entre eles 4.500 crianças, segundo o Ministério da Saúde do grupo islamista, que governa este território palestino.

