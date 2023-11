Israel reduz para 1.200 número de mortos em ataque do Hamas em 7/10

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/11/2023 - 18:50 Para compartilhar:

Israel reduziu de 1.400 para 1.200 o número de mortos no ataque do Hamas ao seu território em 7 de outubro, informou, nesta sexta-feira (10), um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores.

“Trata-se de uma estimativa atualizada”, disse Lior Haiat, sem dar mais explicações sobre o novo número.

O novo balanço, de 1.200 mortos, a maioria civis, foi mencionado inicialmente em um comunicado da Chancelaria.

“Os terroristas do Hamas assassinaram a sangue frio 1.200 pessoas e sequestraram 240, incluindo bebês, crianças, mulheres e idosos”, acrescenta o comunicado.

Em seguida, Haiat confirmou à AFP a revisão do balanço anterior, de 1.400 mortos, publicado na semana seguinte ao ataque.

Após este massacre, Israel prometeu “aniquilar” o Hamas e lançou uma campanha de bombardeios contra a Faixa de Gaza, que deixaram até o momento mais de 11.000 mortos, entre eles 4.500 crianças, segundo o Ministério da Saúde do grupo islamista, que governa este território palestino.

