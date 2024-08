Israel recupera corpo de soldado morto nos ataques de 7/10

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/08/2024 - 17:01 Para compartilhar:

TEL AVIV, 28 AGO (ANSA) – O Exército de Israel recuperou o corpo de um soldado morto durante os ataques de 7 de outubro, que desencadearam a guerra na Faixa de Gaza.

Os restos mortais do militar, que não teve seu nome divulgado a pedidos da família, foram levados para o enclave palestino pelos membros do grupo fundamentalista islâmico Hamas.

Ao todo, os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas deixaram 1,2 mil mortos em Israel.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu elogiou os esforços das Forças de Defesa de Israel (IDF) na operação e garantiu que vai trazer de volta ao “todos os reféns e corpos restantes”.

Em meio a tudo isso, a Organização das Nações Unidas (ONU) informou que um veículo humanitário da entidade foi alvejado pelas forças israelenses em Gaza, mas o episódio não causou vítimas.

“Um veículo humanitário da ONU claramente identificado e que fazia parte de um comboio totalmente coordenado com as Forças Armadas de Israel foi atingido 10 vezes por disparos israelenses”, disse Stéphane Dujarric, porta-voz da organização.

A entidade acrescentou que as pessoas que estavam dentro do carro escaparam com vida graças à blindagem. (ANSA).