Israel reabre estradas fechadas por incêndio perto de Jerusalém

A polícia israelense reabriu, nesta quinta-feira (1°), todas as estradas fechadas por um incêndio perto de Jerusalém, que continua ativo, o que levou o governo a declarar “emergência nacional”.

Os incêndios tiveram início na rodovia entre Jerusalém e Tel Aviv, forçando a polícia a fechar várias vias e retirar milhares de residentes ao longo desse eixo.

“Todas as estradas foram reabertas ao tráfego”, declarou a polícia em um comunicado na manhã desta quinta-feira.

Os bombeiros continuaram trabalhando durante a noite para extinguir as chamas. De acordo com os serviços de emergência, 163 equipes ainda estavam mobilizadas contra o incêndio, com o apoio de 12 aeronaves.

Na noite de quarta-feira, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou uma “emergência nacional” e alertou que as chamas poderiam atingir a cidade de Jerusalém.

Os serviços de ajuda da Magen David Adom (Cruz Vermelha Israelense) atenderam 23 pessoas na quarta-feira, a maioria por queimaduras ou inalação de fumaça. Entre elas estavam duas mulheres grávidas e dois bebês com menos de um ano.

O canal público Kan também informou que 17 bombeiros ficaram feridos.

O exército enviou tropas para participar dos esforços de combate a incêndios, que continuarão mobilizados na quinta-feira em Jerusalém e em outras partes do centro de Israel.

A aviação “continua participando nos esforços para apagar o fogo”, acrescentaram as Forças Armadas.

As chamas se propagaram rapidamente devido às temperaturas elevadas e aos ventos fortes no país.

Na noite de quarta-feira, o Ministério das Relações Exteriores anunciou que esperava a chegada de aviões de França, Romênia, Croácia, Itália e Espanha.

ha-jd/sg/hme/dbh/zm/yr