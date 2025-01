Israel quer mais 1 mês para se retirar do sul do Líbano

TEL AVIV, 23 JAN (ANSA) – O governo de Israel pediu aos Estados Unidos mais 30 dias para se retirar do sul do Líbano, às vésperas do fim do prazo para remover todas as tropas da região.

Segundo o jornal israelense Haaretz, os Estados Unidos e a França, fiadores do acordo de cessar-fogo com o grupo xiita Hezbollah, estão discutindo uma possível extensão com funcionários do país judeu e libaneses.

Fontes citadas pelo diário afirmam que Paris não vê problemas na prorrogação do prazo, desde que todas as partes estejam de acordo, enquanto o governo de Donald Trump estaria menos propenso a aceitar o pedido.

O pacto firmado em 27 de novembro prevê que o Exército de Israel retire todas as suas tropas do sul do Líbano até 26 de janeiro, porém Tel Aviv vê uma demora nas forças de Beirute para ocupar a região, antigo reduto do Hezbollah.

Deflagrada na esteira do conflito na Faixa de Gaza, a guerra no Líbano provocou quase 4 mil mortes e o deslocamento forçado de mais de 1 milhão de pessoas. O Hezbollah perdeu a maior parte de sua alta cúpula, incluindo o líder Hassan Nasrallah, morto em um bombardeio na periferia de Beirute em setembro de 2024.

