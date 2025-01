Israel publica lista de 95 palestinos que serão libertados no domingo

As autoridades israelenses publicaram, nesta sexta-feira (17), os nomes dos 95 prisioneiros palestinos que serão libertados no domingo, como parte da primeira troca de prisioneiros sob o acordo de trégua com o Hamas, que visa encerrar mais de 15 meses de guerra.

“A libertação dos prisioneiros (…) não ocorrerá até domingo às 16h” (11h em Brasília), disse um comunicado do Ministério da Justiça. Aprovado pelo gabinete de segurança israelense, mas ainda precisando ser aprovado pelo governo, o acordo de trégua em Gaza, que deve entrar em vigor no domingo, prevê na primeira fase a libertação de 33 reféns em Gaza em troca de várias centenas de palestinos presos por Israel.

