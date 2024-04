Israel publica foto de Coliseu prestes a ser bombardeado

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/04/2024 - 9:01 Para compartilhar:

ROMA, 21 ABR (ANSA) – O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, publicou uma foto em suas redes sociais na qual o Coliseu de Roma, um dos monumentos mais famosos da Itália, está prestes a ser atingido por mísseis.

O líder da pasta alertou que Teerã pode também atacar cidades ao redor do mundo, incluindo a capital italiana.

“Mísseis iranianos: chegando a uma cidade perto de você. Pare o Irã agora, antes que seja tarde demais”, diz a mensagem com a foto da construção prestes a ser bombardeado.

Além da frase presente na imagem, Katz acrescentou que o mundo precisa considerar a Guarda Revolucionária Iraniana como um grupo terrorista.

“O recente ataque do Irã em Israel é apenas amostra do que as cidades de todo o mundo podem esperar se o regime iraniano não for detido. O mundo deve designar a Guarda Revolucionária Iraniana como uma organização terrorista e sancionar o programa de mísseis balísticos iranianos, antes que seja tarde demais”, alertou Katz.

O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, foi marcado na publicação, assim como o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e os chanceleres da França, Stéphane Séjourné, e da Alemanha, Annalena Baerbock.

