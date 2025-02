Israel protesta contra exibição de caixões de reféns pelo Hamas

TEL AVIV, 20 FEV (ANSA) – O governo de Israel protestou com Catar e Egito, países mediadores do cessar-fogo na Faixa de Gaza, e com a Cruz Vermelha pelo “espetáculo” organizado pelo Hamas para restituir os corpos de quatro reféns sequestrados em 7 de outubro de 2023.

Antes de entregar as vítimas, o grupo fundamentalista exibiu os caixões em um palco em Khan Younis, diante de um painel que acusava o premiê israelense, Benjamin Netanyahu, de causar a morte dos reféns.

Essa não é a primeira vez que Israel protesta contra as práticas do Hamas no âmbito da trégua: no fim de janeiro, Netanyahu criticou os tumultos vistos durante a libertação de reféns vivos em Gaza.

Já o alto comissário da ONU para Direitos Humanos, Volker Turk, definiu o episódio desta quinta-feira (20) como “abominável”. “Segundo o direito internacional, a restituição de restos mortais deve respeitar a proibição a tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, garantindo dignidade aos mortos e a suas famílias”, disse. (ANSA).