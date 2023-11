Israel promete "continuar guerra" contra Hamas após trégua

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 22/11/2023 - 19:31 Para compartilhar:

No primeiro pronunciamento depois do acordo para libertar reféns, Netanyahu reitera que meta é libertar todos os sequestrados e liquidar o grupo islâmico palestino.O governo de Israel prometeu nesta quarta-feira (22/11) continuar a guerra contra os "subumanos” do Hamas depois da trégua acordada com o grupo islâmico palestino para a libertação de reféns em troca de prisioneiros palestinos que entra em vigor nesta quinta-feira.

"Cidadãos de Israel, quero ser claro, a guerra continua. Continuaremos até atingirmos todos os nossos objetivos de trazer de volta todos os reféns, de liquidar o Hamas e de garantir que no dia seguinte ao Hamas, em Gaza não haja nenhum fator para que as crianças sejam educadas no terror ou que seja um refúgio para terroristas", disse o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, no seu primeiro pronunciamento público após o acordo alcançado com o grupo islâmico.

Netanyahu também afirmou que enviou a mesma mensagem para o presidente dos EUA, Joe Biden, durante um telefonema. Ele ressaltou, ainda, que instruiu o Mossad, o serviço de inteligència de seu país, para ir atrás da liderança do Hamas exilada "onde quer que eles estejam".

Visita aos reféns em cativeiro

Netanyahu insistiu que o acordo alcançado com o Hamas, que inclui uma trégua de quatro dias para a libertação de 50 reféns israelenses e 150 prisioneiros palestinos, surgiu graças à combinação de um esforço militar para criar pressão sobre o Hamas e outro político.

O chefe de governo de Israel informou que o acordo com o Hamas inclui uma cláusula prevendo que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha visitará os reféns israelenses em cativeiro.

"Aproveitamos todas as oportunidades para libertar os nossos reféns, porque trazê-los de volta é uma missão sagrada”, disse o premiê numa conferência de imprensa conjunta com o ministro da Defesa, Yoav Gallant, e o antigo ministro da Defesa e membro do gabinete de guerra, Benny Gantz.

No seu discurso, Gallant insistiu que "o Hamas só entende a força, portanto, quanto mais força, maior será o feito e, portanto, melhor será a oportunidade de trazer de volta os reféns”.

"Subumanos, cruéis e assassinos"

"Estamos falando de subumanos cruéis e assassinos, mas eles compreendem a força, e espero que, com a ajuda de Deus, libertemos os reféns e mostremos ao mundo a força israelense”, disse o ministro da Defesa, que sublinhou a determinação do governo israelense a continuar a guerra que, em 47 dias, já custou a vida a mais de 14 mil palestinos, incluindo mais de 5 mil crianças, segundo as autoridades da Faixa de Gaza.

Para Gallant, "todo o sistema de segurança está empenhado em completar a guerra até atingirmos os seus objetivos: liquidar o Hamas e trazer de volta os reféns”.

O governo de Israel concordou na terça-feira em autorizar a trégua com o Hamas com a rejeição dos três ministros do Partido do Poder Judaico (Otzma Yehudit), do ultradireitista e ministro da Segurança Nacional Itamar Ben Gvir, por considerarem que se trata de um erro que prejudicará Israel.

Neste sentido, Benny Gantz sublinhou ter consciência de que, com a trégua, "o outro lado” vai "tentar ganhar tempo”. E declarou: "A decisão de ontem foi uma das decisões mais difíceis que tomei nos quarenta anos em que tenho servido este país e nesta guerra. Haverá muitas mais decisões deste tipo, mas estou totalmente convencido de que esta é a decisão certa".

md (EFE, AP)

