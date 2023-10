Israel promete ‘assédio completo’ contra Hamas em Gaza

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/10/2023 - 8:01 Compartilhe

TEL AVIV, 9 OUT (ANSA) – O governo de Israel ordenou nesta segunda-feira (9) um “assédio completo” contra o Hamas na Faixa de Gaza, enquanto rumores apontam para o possível início de uma operação militar terrestre no território palestino.

“Determinei um assédio completo. Não haverá eletricidade, comida nem combustível. Tudo está fechado”, disse o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, após uma reunião no Comando Sul em Bersebá.

“Estamos combatendo animais humanos e nos comportaremos de acordo”, acrescentou. Nos Estados Unidos, o jornal Washington Post publicou que o governo americano espera que Israel lance uma operação terrestre contra o Hamas em Gaza nos próximos dias, mas a informação não foi confirmada oficialmente.

A nova espiral de violência foi deflagrada no último sábado (7), quando o grupo fundamentalista Hamas, que controla a Faixa de Gaza, lançou um ataque sem precedentes contra Israel.

Até o momento, mais de 700 pessoas foram mortas no lado israelense, incluindo 260 que participavam de um festival musical no deserto do Neguev. Outras dezenas de indivíduos foram levados como reféns pelo Hamas, incluindo jovens que participavam da rave.

“Sábado foi, de longe, o pior dia da história de Israel”, disse um porta-voz das Forças de Defesa do país (IDF), que comparou a ação do Hamas com o ataque japonês a Pearl Harbor ou aos atentados de 11 de setembro nos EUA.

Já o Ministério da Saúde de Gaza reporta quase 500 vítimas no lado palestino e 2,3 mil feridos, enquanto o gabinete de assuntos humanitários das Nações Unidas (ONU) diz que pelo menos 123 mil pessoas foram desalojadas em Gaza.

Um porta-voz das Brigadas Izz ad-Din al-Qassam, braço armado do grupo fundamentalista, disse que quatro prisioneiros israelenses foram mortos em ataques aéreos contra o território palestino. Israel, por sua vez, reivindicou a retomada de toda a região na fronteira com Gaza e afirmou ter bombardeado mais de 500 alvos do Hamas e da Jihad Islâmica durante a última madrugada.

O Exército israelense também jurou de morte Yahua Sinwar, líder do Hamas na Faixa de Gaza e comandante dos ataques deflagrados no sábado. “Ele é um homem morto”, disse o porta-voz militar Daniel Hagari.

Reações internacionais – Em meio à escalada da violência no Oriente Médio, a China condenou ataques contra civis nos dois lados do conflito e afirmou estar “fortemente preocupada” com a situação.

Já os Emirados Árabes Unidos, que pacificaram sua relação com Israel há três anos, cobraram o fim dos atentados do Hamas. Por sua vez, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, definiu os ataques contra Israel como “barbárie”.

“O governo expressa sua proximidade e solidariedade ao povo de Israel e às comunidades hebraicas italianas. O terror jamais vencerá”, disse a premiê, também por ocasião do 41ª aniversário de um ataque contra a Sinagoga de Roma.

O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores italiano, Antonio Tajani, afirmou ainda que o país trabalha na criação de um “corredor humanitário” para libertar reféns israelenses em Gaza, sobretudo mulheres, crianças e idosos. (ANSA).

