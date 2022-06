Israel promete ajudar Europa com gás natural

JERUSALÉM, 14 JUN (ANSA) – O primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, prometeu ajudar a União Europeia a suprir sua necessidade de gás natural e a reduzir sua dependência em relação à Rússia.

“Israel poderá ajudar a Europa produzindo gás natural, e isso é uma ótima notícia”, afirmou Bennett durante um encontro em Jerusalém com o premiê da Itália, Mario Draghi, que governa um dos países europeus mais dependentes do gás russo.





“No fronte energético, trabalhamos juntos na utilização de recursos de gás do Mar Mediterrâneo Oriental e para o desenvolvimento de energia renovável. Queremos reduzir nossa dependência do gás russo e acelerar a transição energética”, reforçou Draghi.

Até 2021, a Rússia respondia por cerca de 40% das importações italianas de gás natural, com 29 bilhões de metros cúbicos por ano. No entanto, desde o início da guerra na Ucrânia, Roma já assinou acordos para aumentar as importações da Argélia, que se tornará sua principal fornecedora, de Angola e da República do Congo.

Ainda assim, a Itália só deve se tornar independente do gás natural russo no segundo semestre de 2024. (ANSA).