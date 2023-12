Israel pode deixar o Hamas escolher os próximos reféns a serem libertados

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 18/12/2023 - 3:22 Para compartilhar:

Israel e o Hamas estão alegadamente abertos a um novo acordo de cessar-fogo que incluiria a libertação de reféns detidos pelo grupo terrorista que governa Gaza desde o seu ataque a Israel em 7 de Outubro.

Duas fontes egípcias disseram à Reuters que o Hamas está insistindo em decidir unilateralmente sobre os próximos reféns a serem libertados e quer tropas israelenses retiradas para linhas predefinidas. Segundo as fontes, Israel rejeitou o último termo e exigiu ver a lista de reféns antes que o tempo e a duração do cessar-fogo sejam determinados.

Na última trégua temporária mediada pelo Qatar e pelo Egito no final de novembro, o Hamas libertou 105 civis dos cerca de 240 reféns sequestrados em 7 de Outubro ao longo de sete dias, em troca de uma pausa nos combates, de um aumento na ajuda humanitária para Gaza e a libertação de prisioneiros palestinos numa proporção de 3 para 1.

A maioria dos reféns libertados entre 24 de novembro e 1 de dezembro eram mulheres e crianças israelenses, em grupos de 10 a 12 pessoas por dia. O grupo terrorista também libertou cidadãos estrangeiros, a maioria tailandeses, como parte de acordos separados que não envolviam Israel.

Durante a trégua de uma semana, o Hamas enviaria uma lista de reféns que seriam libertados no dia seguinte para aprovação de Israel. A pausa nos combates entrou em colapso antes do oitavo dia depois que o Hamas não conseguiu propor uma lista de reféns a serem libertados aceito por Israel conforme estipulado no acordo para libertar todas as mulheres e crianças. Em vez disso enviou uma mensagem que estava preparado para libertar reféns do sexo masculino. O Hamas também propôs libertar os corpos de reféns que disse terem sido mortos durante o cativeiro.

Israel acusa o Hamas de ter violado o acordo ao recusar-se a libertar pelo menos mais 10 reféns do sexo feminino e duas crianças restantes – os reféns mais jovens. Os combates recomeçaram na manhã de 1 de dezembro, marcando a entrada no terceiro mês de guerra

Acredita-se que 128 reféns permaneçam no lado palestino – nem todos vivos – após o acordo de trégua que libertou 105. Quatro reféns foram libertados antes disso, e um foi resgatado pelas tropas. Os corpos de oito reféns também foram recuperados e três foram mortos por engano pelos militares nos últimos dias. As Forças de Defesa de Israel confirmaram a morte de 21 dos que ainda estão detidos pelo Hamas, citando novas informações e descobertas obtidas por tropas que operam em Gaza.

O relatório da Reuters de domingo dizia que o Egito e o Catar exigiram que os envios de ajuda para Gaza fossem acelerados e que Israel reabrisse a passagem de Kerem Shalom com Gaza como condições para reiniciar as negociações. Após pressão dos EUA, o primeiro comboio humanitário desde 7 de outubro entrou em Gaza através de Kerem Shalom no domingo.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias