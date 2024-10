Israel planeja resposta ‘significativa’ contra Irã, diz mídia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/10/2024 - 10:01 Para compartilhar:

TEL AVIV, 5 OUT (ANSA) – O Exército de Israel está planejando uma resposta “forte e significativa” ao ataque com mísseis do Irã, realizado no último dia 1º de outubro em mais um episódio de uma escalada da tensão no Oriente Médio, informou a imprensa local neste sábado (5).

Segundo os meios de comunicação, o ataque iraniano causou danos no país liderado pelo premiê Benjamin Netanyahu, incluindo bases aéreas, embora as Forças de Defesa de Israel (FDI) tenham afirmado que nenhuma aeronave ou infraestrutura crítica foi atingida.

Hoje cedo, apesar de ser Shabat – dia sagrado no judaísmo -, foram realizadas reuniões no Ministério da Defesa, em Tel Aviv, com representantes de países aliados de Israel para coordenar ações contra Teerã. Oficiais superiores do Exército também participaram.

O site Ynet relatou que as FDI anunciaram que “o que o irã fez não pode ser ignorado”. Recentemente, autoridades americanas já haviam estimado à imprensa que o ataque israelense ao Irã é “iminente”.

Inclusive, o ex-presidente dos Estados Unidos e candidato republicano à Presidência, Donald Trump, afirmou que Israel deveria atacar instalações nucleares iranianas. “A resposta deveria ter sido: atacar primeiro a energia nuclear e preocupar-se com ela depois”, declarou o magnata.

Israel, por sua vez, não deu garantias ao governo de Joe Biden, que é contra esta ofensiva, de que atingir as instalações nucleares iranianas esteja fora de questão.

Enquanto isso, o chefe do Comando Militar Central dos Estados Unidos, general Michael Kurilla, chegou a Israel.

Segundo fontes militares, o Exército prepara-se para expandir as operações terrestres na Faixa de Gaza, coincidindo com o aniversário de um ano do conflito, em 7 de outubro.

As evacuações indicadas esta manhã pelas tropas em Nuseirat e Bureij, na zona central da Faixa de Gaza, seriam um sinal da expansão dos ataques. As áreas estão localizadas logo ao sul do corredor Netzarim, onde o Exército mantém uma presença semipermanente. (ANSA).