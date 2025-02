Israel permanecerá em 5 pontos estratégicos no Líbano, diz mídia

ROMA, 17 FEV (ANSA) – Israel deseja permanecer em pelo menos cinco pontos estratégicos do Líbano, confirmou nesta segunda-feira (17) uma autoridade do país, citada pelo jornal Times of Israel.

De acordo com a fonte, que não foi identificada, o país está decidido que quer manter essas posições, mas prometeu que as tropas israelenses “continuarão aplicando vigorosamente o cessar-fogo” no território.

“Israel quer permanecer em cinco pontos estratégicos controlando comunidades no sul do Líbano e nossas comunidades fronteiriças”, comentou.

Em meio aos rumores sobre o desejo de Israel manter seus militares, o presidente do Líbano, Joseph Aoun, afirmou que Beirute “prosseguirá pelos canais diplomáticos” se o vizinho não realizar uma retirada total.

“O país não pode mais tolerar um novo conflito e a opção de guerra não funciona. [O Exército libanês] Está pronto para ser mobilizado nas aldeias das quais os israelenses se retirarão”, disse Aoun, citado pela mídia local. (ANSA).