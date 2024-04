Israel pensou em resposta rápida ao Irã mas desistiu (imprensa)

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/04/2024 - 0:03 Para compartilhar:

Israel pensou em responder rapidamente com bombardeios ao ataque iraniano do último fim de semana contra o seu território, mas desistiu, indicaram na noite desta quarta-feira (17) as imprensas israelense e americana.

Segundo a rede pública israelense Kan, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu decidiu não executar os planos pré-aprovados de bombardeios em caso de ataque, após uma conversa com o presidente americano, Joe Biden. “As sensibilidades diplomáticas entraram em jogo. Haverá uma resposta, mas será diferente do previsto”, informou um funcionário do alto escalão.

Fontes de Israel disseram ao site de notícias americano Axios que o gabinete de guerra discutiu a ideia de aprovar os ataques em reunião na última segunda-feira. “Não sabemos por que nem o quão iminente era o ataque”, informou um funcionário americano, que não quis ser identificado.

Segundo o site, Israel informou ao governo Biden na última segunda-feira sua decisão de aguardar. A rede americana americana ABC revelou que o governo israelense considerou por duas vezes responder ao Irã, mas não passou à ação.

