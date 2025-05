Israel ordena mobilização de milhares de reservistas (imprensa)

O Exército israelense enviou nos últimos dias ordens de convocação de reservistas, a fim de mobilizar dezenas de milhares de militares para uma expansão da sua ofensiva contra o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza, reportou a imprensa israelense neste sábado (3).

Correspondentes militares informaram que os reservistas vão substituir os efetivos que se encontram mobilizados e soldados na ativa em todo o país e na Cisjordânia ocupada, e que eles podem ser enviados para combater na Faixa de Gaza.

A AFP procurou uma porta-voz militar, que não comentou o assunto, mas pessoas próximas de jornalistas da agência já receberam uma ordem de mobilização.

Na noite de hoje, o presidente israelense criticou o Catar, que media uma possível trégua com o Hamas, e pediu que aquele país “abandone seu jogo duplo”. “Israel vencerá essa guerra legítima com meios legítimos”, afirmou, horas após o braço armado do Hamas divulgar um vídeo que mostra um refém russo-israelense ferido na Faixa de Gaza, cuja autenticidade não foi confirmada.

