Israel ofereceu novas diretrizes para trégua em Gaza, diz Biden

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 31/05/2024 - 14:32 Para compartilhar:

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta sexta-feira (31) que Israel propôs um novo e “abrangente” acordo de cessar-fogo em Gaza, que inclui a retirada de suas forças das áreas povoadas do território palestino por seis semanas e a libertação de todos os reféns mantidos pelo Hamas.

“Não podemos deixar passar este momento” para obter um acordo, disse Biden em discurso na Casa Branca, no qual exortou o grupo islamista palestino Hamas a “aceitar o acordo”.

“Está na hora desta guerra acabar, de que comece o dia depois”, disse. “Israel ofereceu uma proposta nova e abrangente. São diretrizes para um cessar-fogo duradouro e a libertação de todos os reféns”, disse.

O democrata de 81 anos exortou o Hamas, cujo ataque brutal contra Israel em 7 de outubro deu início à guerra, a aceitar a proposta.

“O Hamas precisa aceitar o acordo”, disse Biden, que tem apoiado Israel, um aliado histórico dos Estados Unidos, com ajuda militar desde o início do conflito.

O líder americano detalhou que a primeira fase de seis semanas incluiria um “cessar-fogo total e completo, a retirada das forças israelenses das regiões povoadas de Gaza, a libertação de reféns, entre eles mulheres, idosos e feridos, em troca da libertação de centenas de prisioneiros palestinos”.

Então, Israel e os palestinos negociariam durante essas seis semanas um cessar-fogo duradouro, e a trégua continuaria enquanto as conversas fossem mantidas, apontou.

“Enquanto o Hamas estiver cumprindo com seus compromissos, um cessar-fogo temporário se tornaria, segundo a proposta israelense, no fim permanente das hostilidades”, acrescentou.

O anúncio acontece depois de diversas tentativas infrutíferas de interromper o conflito.

O Hamas insiste em que qualquer cessar-fogo deve ser permanente. Nesta sexta, o grupo palestino assegurou ter informado aos mediadores que só aceitaria uma trégua “abrangente” que inclua uma troca de reféns e prisioneiros se Israel interrompesse sua “agressão”.

Ismail Haniyeh, responsável do escritório político do Hamas com sede no Catar, reiterou que as principais demandas de sua organização – que incluem um cessar-fogo permanente e a retirada total de Israel – “são inegociáveis”.

Mas Israel afirma que apenas aceitará uma trégua temporária de aproximadamente seis semanas e que mantém seu objetivo de destruir o Hamas.

Em seu anúncio, Biden não tratou do ataque de Israel a Rafah, no sul de Gaza. Nesta sexta, o Exército israelense confirmou que suas tropas chegaram ao centro da cidade, apesar das objeções internacionais devido à preocupação pelos civis.

Contudo, reconheceu que os palestinos estavam suportando “um verdadeiro inferno”.