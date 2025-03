Israel nomeia ex-comandante da Marinha como novo diretor de Segurança Interna

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, nomeou um ex-comandante da Marinha como novo diretor do Shin Bet, o Serviço de Segurança Interna, anunciou o gabinete do chefe de Governo nesta segunda-feira.

“Após entrevistas aprofundadas com sete candidatos qualificados (…) Netanyahu decidiu nomear o ex-comandante da Marinha e almirante da reserva Eli Sharvit como o próximo diretor do Shin Bet”, afirma um comunicado do gabinete do primeiro-ministro.

O Supremo Tribunal suspendeu este mês a destituição do diretor anterior do Shin Bet, Ronan Bar, enquanto examina os recursos apresentados contra a decisão do governo de retirá-lo do cargo.

Netanyahu destituiu Bar no dia 21 de março por “falta de confiança”, mas ações legais da oposição e de uma ONG levaram o Supremo Tribunal a suspender a medida até 8 de abril.

Mas o primeiro-ministro insiste que corresponde ao governo decidir quem dirige a agência de segurança interna.

A relação de Bar com Netanyahu foi afetada depois que o diretor de Segurança Interna culpou o governo pelo fiasco de segurança nos ataques do Hamas de 7 de outubro de 2023 contra Israel.

A relação se deteriorou ainda mais com uma investigação do Shin Bet sobre supostos pagamentos a Netanyahu procedentes do Catar.

