Israel mostra vídeo de Sinwar em túnel de Gaza pouco antes do ataque de 7 de outubro

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/10/2024 - 15:31 Para compartilhar:

O exército israelense divulgou, neste sábado (19), um vídeo que mostra o líder do Hamas, Yahya Sinwar, em um túnel na Faixa de Gaza, horas antes do ataque do movimento islamista palestino em 7 de outubro de 2023 no sul de Israel.

O vídeo mostra Sinwar ao lado de seus filhos e sua esposa caminhando pelo túnel, onde o líder do Hamas parece estar armazenando suprimentos antes do ataque mortal em território israelense, declarou o porta-voz militar, Daniel Hagari. As autoridades israelenses anunciaram a morte de Sinwar na quinta-feira, um dia depois de ele ter sido abatido por soldados no sul de Gaza.

myl-ds-jd/pc/bc/ic/jb