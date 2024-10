Israel mostra vídeo de Sinwar em túnel de Gaza pouco antes do ataque de 7 de outubro

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/10/2024 - 16:47 Para compartilhar:

O exército israelense divulgou, neste sábado (19), um vídeo que mostra o líder do Hamas, Yahya Sinwar, em um túnel na Faixa de Gaza, horas antes do ataque do movimento islamista palestino em 7 de outubro de 2023 no sul de Israel.

O vídeo mostra Sinwar ao lado de seus filhos e sua esposa caminhando pelo túnel, onde o líder do Hamas parece estar armazenando suprimentos antes do ataque mortal em território israelense, declarou o porta-voz militar, Daniel Hagari.

As autoridades israelenses anunciaram a morte de Sinwar na quinta-feira, um dia depois de ele ter sido abatido por soldados no sul de Gaza.

“Podem ver como Sinwar e sua família escapam por um túnel localizado sob sua casa na noite de 6 de outubro, horas antes do terrível massacre”, afirmou Hagari.

“Eles ficam sozinhos por horas. Sinwar e seu filho sobem e descem com alimentos, água, travesseiros, uma TV, colchões e outras coisas para uma longa estadia”, acrescentou.

O exército também divulgou um vídeo que mostra um tanque israelense disparando contra um edifício onde, segundo Hagari, o líder do movimento islamista havia se refugiado.

Yahya Sinwar não era visto em público desde o início da guerra em Gaza, desencadeada pelo ataque de 7 de outubro.

Perseguido pelo exército israelense, foi nomeado chefe político do Hamas após a morte de Ismail Haniyeh, em 31 de julho, em Teerã, em um assassinato atribuído a Israel.

A autópsia revelou que Sinwar morreu por tiro na cabeça, segundo o jornal The New York Times.

