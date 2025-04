Israel matou mais de 320 crianças palestinas nos últimos 10 dias

ROMA, 1 ABR (ANSA) – A retomada dos ataques de Israel na Faixa de Gaza em março matou ao menos 322 crianças palestinas e feriu mais de 605 menores nos últimos 10 dias, revelou o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) nesta terça-feira (1º).

Os dados atualizados incluem as vítimas no bombardeio que atingiu o departamento cirúrgico do Hospital Al Nasser, no sul do enclave, em 23 de março.

Em comunicado, o Unicef alertou que após o fim do cessar-fogo de dois meses entre Hamas e as forças israelenses, em 18 de março, as crianças palestinas têm sido alvo “mais uma vez de um ciclo de violência mortal e privação”.

“Todas as partes devem respeitar as próprias obrigações em termos de direitos humanos internacionais para proteger os menores”, declarou a diretora-executiva do Unicef, Catherine Russell.

A instituição informa que desde o início do confronto, em 7 de outubro de 2023, mais de 15 mil crianças morreram, pouco mais de 34 mil ficaram feridas e quase um milhão de menores têm sido repetidamente deslocados e privados de recursos.

Por fim, o Unicef reforçou em nota o pedido pelo fim da hostilidade e que Israel permita o ingresso de ajuda humanitária a Gaza, cujo bloqueio pelo governo de Benjamin Netanyahu se estende desde 2 de março. (ANSA).