Israel mata líder do Hezbollah em ataque no Líbano

As Forças de Defesa de Israel (FDI) informaram na tarde desta terça-feira, 16, que executaram um líder do grupo Hezbollah em um ataque aéreo realizado no Líbano.

De acordo com um comunicado feito pelo Telegram do FDI, Ismail Yusaf Baz, comandante do grupo terrorista foi executado. Ele é acusado de planejar diversos ataques terroristas contra Israel e de estar tramando um ataque com foguetes e mísseis antitanque. O ataque foi realizado na área de Ain Ebel, no Líbano.

Mais tarde, em um ataque na região de Kfar Dounine, o comandante da Unidade de Foguetes e Mísseis do Hezbollah, Muhammad Hussein Mustafa Shechory, também foi assassinado.

O Hezbollah ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.

O gabinete de guerra israelense se reuniu nesta terça-feira, 16, para discutir como responder aos ataques a bomba realizados pelo Irã no sábado, 13. Foram lançados 300 foguetes lançados e 99% deles foram interceptados antes que pudessem entrar no território israelense.

Já o Irã afirma que os ataques foram uma reação à destruição do consulado iraniano em Damasco, na Síria, no dia 1º de abril, e a morte de um comandante sênior da Guarda Revolucionária iraniana. O governo de Teerã acredita que o ataque tenha sido cometido por Israel.