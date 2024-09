Israel mata líder de grupo de elite do Hamas

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/09/2024 - 11:01 Para compartilhar:

TEL AVIV, 3 SET (ANSA) – As Forças de Defesa de Israel (IDF) informaram nesta terça-feira (3) que mataram o comandante da força de elite Nukhba do Hamas, Ahmed Wadiyya, que liderou o atentado em território israelense em 7 de outubro de 2023.

Segundo as IDF, Wadiyya e outros oito membros do grupo árabe foram mortos durante um ataque aéreo perto do hospital al-Ahli, na Cidade de Gaza.

De acordo com o país judeu, o comandante da Nukhba esteve à frente da invasão à comunidade israelense no moshav Netiv Ha’asara há quase um ano. Na ocasião, ele foi filmado bebendo Coca-Cola na casa de Gil Taasa, de 46 anos, a quem ele havia acabado de matar com uma granada, enquanto a vítima buscou proteger dois de seus filhos, de 12 e oito anos.

As IDF também acusam Wadiyya de supervisionar o massacre de 21 moradores e o sequestro de um deles na localidade.

O ataque do Hamas a Israel em outubro do ano passado marca o início da guerra entre o país e o grupo fundamentalista, que afirma que mais de 40 mil palestinos já morreram no conflito até o momento. (ANSA).