Israel marca aniversário do 7 de outubro sob sombra da escalada da guerra

Reuters 07/10/2024 - 9:50

REIM, Israel (Reuters) – Os israelenses marcaram nesta segunda-feira o primeiro aniversário do ataque devastador do Hamas que desencadeou uma guerra que tem provocado protestos em todo o mundo e corre o risco de levar a um conflito muito mais amplo no Oriente Médio.

As cerimônias e os protestos em Jerusalém e no sul de Israel começaram por volta das 6h29, horário em que os militantes liderados pelo Hamas lançaram foguetes contra Israel no início do ataque de 7 de outubro do ano passado.

Eles mataram cerca de 1.200 pessoas e levaram cerca de 250 reféns para Gaza, de acordo com dados israelenses.

Do lado de fora da casa do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, em Jerusalém, cerca de 300 pessoas, lideradas por famílias de reféns que seguravam fotos de seus entes queridos, fizeram um minuto de silêncio pelos mortos enquanto uma sirene tocava.

“Ainda estamos presos em 7 de outubro de 2023, em um dia interminável de terror, medo, raiva e desespero”, disse Yuval Baron, cujo sogro Keith Siegel é refém em Gaza.

“Queríamos começar esse dia juntos para lembrar a nós mesmos, ao nosso primeiro-ministro e à população de Israel que, embora seja um dia de luto, ainda há uma missão sagrada de trazer de volta os reféns”, afirmou Baron.

Em Reim, local do festival de música onde mais de 360 pessoas foram mortas e dezenas foram feitas reféns, o presidente Isaac Herzog presidiu a cerimônia memorial que começou com a última faixa tocada na festa há um ano.

“Sempre nos lembraremos de quem sequestrou, quem assassinou, quem estuprou, quem massacrou. Ao mesmo tempo, também vimos uma força extraordinária. Temos um povo maravilhoso e, neste dia, o fortalecemos e pedimos união”, disse Herzog.

Cerimônias seriam realizadas em kibutz e cidades próximas à fronteira durante todo o dia.

Alerta máximo

As forças de segurança estavam em alerta máximo em todo o país na segunda-feira, disseram os militares e a polícia, antecipando possíveis ataques palestinos planejados para o aniversário de 7 de outubro de 2023, quando começou o pior derramamento de sangue no conflito israelense-palestino de décadas.

O movimento na Cisjordânia ocupada por Israel foi ainda mais prejudicado com o fechamento de muitos postos de controle, disseram os moradores, e alguns palestinos com permissão de entrada receberam avisos em seus celulares dizendo que não teriam permissão para entrar em Israel na segunda-feira.

Em Gaza, as Forças Armadas israelenses disseram que sua aeronave frustrou um ataque com foguetes planejado pelo Hamas.

O ataque do Hamas às comunidades israelenses ao redor de Gaza e a campanha implacável de Israel em resposta desestabilizaram o Oriente Médio, enquanto a escala da matança e da destruição horrorizou as pessoas em todo o mundo.

Também foram realizadas vigílias fora de Israel e eram esperadas manifestações contra a ofensiva na Faixa de Gaza que devastou o enclave costeiro densamente povoado, matou quase 42.000 pessoas, de acordo com as autoridades de saúde palestinas, e deslocou a maior parte dos 2,3 milhões de habitantes.

(Reportagem adicional de Maayan Lubell e Ilan Rozenberg em Jerusalém e Ali Swafta em Ramallah)