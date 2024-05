Israel mantém operação em Rafah, diz porta-voz

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 30/05/2024 - 11:01 Para compartilhar:

TEL AVIV, 30 MAI (ANSA) – O porta-voz militar das forças de defesa de Israel (IDF) afirmou nesta quinta-feira (30) que o país continua operando em toda a Faixa de Gaza, incluindo em Rafah, onde nas últimas 24 horas “foram atingidos mais de 50 alvos”.

Ele também disse que Israel investiga uma acusação do Hamas de que os militares do país judeu teriam atacado e matado dois paramédicos do Crescente Vermelho a bordo de uma ambulância perto de Rafah.

Segundo o porta-voz, os soldados dispararam contra “um carro suspeito que se aproximava deles” e o caso será apurado, pois “a presença de uma ambulância na área não foi coordenada com o exército”.

O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, disse a seu homólogo americano Lloyd Austin em um telefonema que há “informações concretas sobre os reféns detidos em Rafah”.

Com isso, ele reiterou “a importância de continuar operando na área”, falou sobre o desenrolar do conflito e citou 20 túneis descobertos no local.

Ele também discutiu a situação no norte de Israel diante de “contínuos lançamentos diários de dezenas de mísseis pelo Hezbollah em direção às comunidades israelenses”: “Israel está determinado a defender seus cidadãos e a garantir o retorno seguro dos deslocados às suas casas ao norte”. (ANSA).