Israel lança novos bombardeios contra Hezbollah no sul e leste do Líbano

01/06/2024 - 7:31

O Exército de Israel bombardeou neste sábado (1º) localidades do sul e do leste do Líbano, depois que o movimento pró-Irã Hezbollah reivindicou ataques contra o norte de Israel, informaram fontes de ambas as partes.

Desde que a guerra explodiu em Gaza em 7 de outubro entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, o Hezbollah bombardeia periodicamente o norte de Israel, em solidariedade a seu aliado islamista.

“Nas últimas 72 horas, a Força Aérea bombardeou mais de 40 alvos militares no Líbano, visando infraestruturas onde operam terroristas do Hezbollah, bem como lançadores usados para atacar território israelense”, indicou o Exército de Israel em comunicado.

Uma fonte do Comitê Islâmico de Saúde, vinculado ao Hezbollah, declarou que “16 crianças com entre quatro e 14 anos foram levadas ao hospital devido aos ferimentos sofridos” em ataque realizado “por um avião de guerra israelense”.

Por sua vez, a agência oficial de imprensa libanesa ANI informou que um ataque israelense tinha deixado sete pessoas feridas na localidade de Siddikine, na região de Tiro.

Anteriormente, o Hezbollah indicou que “derrubou um drone de tipo Hermes 900” e o Exército israelense confirmou que um “míssil terra-ar” tinha abatido um de seus drones “no espaço aéreo libanês”.

Cerca de 450 pessoas morreram no Líbano, incluindo 80 civis, em quase oito meses de violência na fronteira entre Israel e Líbano, segundo um balanço de AFP. Do lado israelense, pelo menos 14 soldados e 11 civis morreram, segundo o Exército.