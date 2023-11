Israel investiga denúncia do Hamas sobre mortes de reféns bebê, seu irmão e mãe

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/11/2023 - 12:29 Para compartilhar:

O Exército israelense indicou, nesta quarta-feira (29), que investiga um relatório do braço militar do Hamas sobre as mortes em Gaza de um bebê de 10 meses, do seu irmão de 4 anos e da sua mãe, que constam na lista de reféns capturados pelo movimento islamista.

O Exército indicou em um comunicado que está “verificando a veracidade da informação” e afirmou que “o Hamas põe em perigo a vida de todos os reféns na Faixa de Gaza, entre os quais há nove crianças, e é responsável pela sua segurança”.

