AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/10/2024 - 15:01 Para compartilhar:

O Exército de Israel interceptou um grande número de mísseis disparados pelo Irã nesta terça-feira (1º), disse um porta-voz militar israelense, acrescentando que houve alguns “impactos” durante o ataque.

“Realizamos um grande número de interceptações. Houve alguns impactos no centro e em outras áreas do sul do país”, disse o porta-voz do Exército, Daniel Hagari.

bfi/hme/jvb/mb/aa/dd